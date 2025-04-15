Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 9 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
239,15
Экономия при брони: -13,98 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
247,02
Экономия при брони: -22,85 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
244,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
276,70
Экономия при брони: -74,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
138,35
Экономия при брони: -37,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
238,35
Экономия при брони: -23,52 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
241,13
Экономия при брони: -14,82 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
238,53
Экономия при брони: -12,15 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
286,98
Экономия при брони: -18,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
244,00
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
278,50
Экономия при брони: -9,55 грн