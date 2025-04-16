Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
242,88
Экономия при брони: -13,01 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
244,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
265,42
Экономия при брони: -12,76 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
266,19
Экономия при брони: -13,59 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
243,83
Экономия при брони: -15,73 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
254,78
Экономия при брони: -26,68 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
239,52
Экономия при брони: -9,97 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
276,50
Экономия при брони: -71,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
241,97
Экономия при брони: -12,42 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
243,78
Экономия при брони: -14,23 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
249,09
Экономия при брони: -14,46 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
244,00
Экономия при брони: -40,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
138,25
Экономия при брони: -35,70 грн