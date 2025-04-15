Львов (адрес не указан)
Доступно в 162 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
121,86
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
276,50
Экономия при брони: -69,20 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
276,50
Экономия при брони: -69,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
247,69
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
246,19
Экономия при брони: -15,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20
Экономия при брони: -62,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
138,25
Экономия при брони: -34,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
276,70
Экономия при брони: -69,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
279,30
Экономия при брони: -72,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
D.s.
Львов, ул. Бандеры Степана, 71
0.9 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
276,50
Экономия при брони: -69,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
242,90
Экономия при брони: -19,62 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
138,35
Экономия при брони: -34,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
279,50
Экономия при брони: -72,20 грн