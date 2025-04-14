Харьков (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
239,59
Экономия при брони: -7,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
124,78
Экономия при брони: -7,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
276,70
Экономия при брони: -53,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
244,31
Экономия при брони: -20,58 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
245,43
Экономия при брони: -10,86 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
270,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Тарасовская, 3
1.6 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Эребра® таблетки сублингвальные 0.02 г блистер №20
Геолик Фарм Маркетинг Групп