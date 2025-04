р-р в ампулах предназначен только для разового ингаляционного применения. Пульмозим нельзя разводить или смешивать с другими препаратами или р-рами в емкости небулайзера. Смешивание препарата с другими лекарственными средствами может привести к нежелательным структурным и/или функциональным изменениям препарата Пульмозим или иного компонента смеси.

2,5 мг дорназы альфа (соответствует содержимому 1 ампулы — 2,5 мл неразбавленного р-ра, 2500 ЕД) 1 раз в сутки ингаляционно, без разведения, с помощью джет-небулайзера.

У некоторых больных в возрасте от 21 года лучшего эффекта лечения можно добиться при применении суточной дозы препарата 2 раза в сутки.

У большинства больных оптимальный эффект достигается при постоянном ежедневном применении препарата Пульмозим. Исследования, в ходе которых дорназу альфа назначали в прерывистом режиме, показывают, что после прекращения терапии улучшение функции легких исчезает. Поэтому больным следует рекомендовать ежедневный прием препарата без перерыва.

Пациентам необходимо продолжать комплексное лечение, включая физиотерапию. При обострении инфекции дыхательных путей на фоне лечения препаратом Пульмозим его применение можно продолжать без какого-либо риска для больного.

Безопасность и эффективность применения препарата не установлены для больных в возрасте до 5 лет, а также для больных с ФЖЕЛ <40% нормы.

Инструкция по обращению с препаратом

Содержимое одной ампулы необходимо перелить в емкость джет-небулайзера/компресора типа Pari TurboBOY N, составными частями которого являются небулайзер Pari LC Plus и компрессор Pari Turbo Boy N.

Пациенты, которые не могут дышать ртом в течение всего периода ингаляции через небулайзер, могут использовать небулайзер Pari JuniorBOY N, составными частями которого являются Pari LC Plus Junior, в том числе небулайзер Pari LC Plus, маска для лица Pari BABY, а также компрессор, удобный для применения у детей.

Ультразвуковые небулайзеры не следует использовать для введения препарата Пульмозим, поскольку они могут инактивировать Пульмозим или вызывать недопустимые изменения характеристик аэрозоля.

Пациент должен следовать инструкции компании-производителя по эксплуатации и уходу за небулайзером/компрессором.