фармакодинамика. Рекомбинантная человеческая ДНаза (дорназа альфа) — генно-инженерный вариант натурального фермента человека, который расщепляет внеклеточную ДНК.

Накопление вязкого гнойного секрета в дыхательных путях вызывает нарушение функции внешнего дыхания и обострение инфекционного процесса у больных муковисцидозом. Гнойный секрет содержит очень высокие концентрации внеклеточной ДНК — вязкого полианиона, высвобождающегося из лейкоцитов, которые разрушаются, и накапливается в ответ на инфекцию. In vitro дорназа альфа гидролизует ДНК в мокроте и существенно уменьшает вязкость мокроты при муковисцидозе.

Фармакокинетика

Всасывание. Системное всасывание дорназы альфа после ингаляции аэрозоля у человека является незначительным. В норме дорназа альфа содержится в сыворотке крови человека. Ингаляция дорназы альфа в дозах до 40 мг в течение до 6 дней не приводила к достоверному повышению концентрации дорназы альфа в плазме крови по сравнению с нормальными эндогенными уровнями. Плазменная концентрация дорназы альфа не превышала 10 нг/мл. После назначения дорназы альфа по 2500 ЕД (2,5 мг) 2 раза в сутки в течение 24 нед средние плазменные концентрации дорназы альфа не отличались от таковых до лечения (3,5±0,1 нг/мл), что свидетельствует о малом системном всасывании или малой кумуляции.

Распределение. У больных муковисцидозом средняя концентрация дорназы альфа в мокроте через 15 мин после ингаляции 2500 ЕД (2,5 мг) составляет около 3 мкг/мл. После ингаляции концентрация дорназы альфа в сыворотке крови быстро снижается.

Метаболизм. Ожидается, что дорназа альфа метаболизируется протеазами, которые находятся в биологических жидкостях.

Выведение. Уровень дорназы альфа в мокроте снижается ниже половины отмечаемого сразу же после введения в течение 2 ч, однако влияние на реологические свойства мокроты сохраняются в течение 12 ч.

Лица пожилого возраста (старше 65 лет). Нет данных о фармакокинетике дорназы альфа у лиц пожилого возраста.

Дети. Пульмозим применяли в дозе 2,5 мг ингаляционно 1 раз в сутки в течение 2 нед у 98 детей в возрасте от 3 мес до 9 лет (65 детей в возрасте от 3 мес до <5 лет, 33 детей в возрасте 5–9 лет). В течение 90 мин после применения первой дозы была получена жидкость при бронхоальвеолярном лаваже. Концентрации дорназы альфа с широким диапазоном колебаний (0,007–1,8 мкг/мл) выявлены у всех детей в жидкости, полученной при бронхоальвеолярном лаваже. В среднем через 14 дней ингаляций препарата Пульмозим концентрации дорназы альфа (средние ± стандартные отклонения) в сыворотке крови увеличились на 1,1±1,6 нг/мл в группе детей от 3 мес до <5 лет и на 0,8±1,2 нг/мл в группе детей в возрасте 5–9 лет. Частота возникновения лихорадки была выше у детей от 3 мес до <5 лет по сравнению с детьми 5–9 лет (41 и 24% соответственно). Лихорадка является известным осложнением бронхоскопии.