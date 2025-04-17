Киев
О товаре
Цены
Диагнозы
Пульмозим
®
(Pulmozyme
®
)
Пульмозим
®
(Pulmozyme
®
)
Чернигов
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
126.9 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4743,31
Экономия при брони:
-206,11 грн
4537,20
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
128.2 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4054,68
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
128.4 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4546,68
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
129.0 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4781,42
Экономия при брони:
-280,04 грн
4501,38
грн
Забронировать
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
137.6 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4114,37
грн
Забронировать
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 11
457.8 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4512,30
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 91
524.5 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4525,80
Экономия при брони:
-0,50 грн
4525,30
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
338.7 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, ул. Калиновая, 26
427.8 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню