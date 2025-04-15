Киев
Пульмозим® (Pulmozyme®)

Пульмозим® (Pulmozyme®)

Львов (адрес не указан)
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В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 11
160.9 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4512,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 91
224.1 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4525,80
Экономия при брони: -349,30 грн
4176,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
462.3 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4525,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
466.0 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4676,46
Экономия при брони: -175,08 грн
4501,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
468.1 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4864,61
Экономия при брони: -327,41 грн
4537,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
468.4 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4054,68 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
468.4 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4546,68 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
617.4 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, ул. Калиновая, 26
816.1 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
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