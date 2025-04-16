Киев
Пульмозим® (Pulmozyme®)

Пульмозим® (Pulmozyme®)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
348.1 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4114,37 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
350.8 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4546,68 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
350.9 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4054,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
352.6 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4723,96
Экономия при брони: -222,58 грн
4501,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
352.6 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4838,16
Экономия при брони: -300,96 грн
4537,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 91
553.7 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4525,80
Экономия при брони: -349,30 грн
4176,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 11
725.2 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4512,30 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
106.7 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 26
141.9 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
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