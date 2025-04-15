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Пульмозим
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Пульмозим
®
(Pulmozyme
®
)
Запорожье
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Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
443.6 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4114,37
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
444.2 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4546,68
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
444.3 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4054,68
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
445.7 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4838,16
Экономия при брони:
-300,96 грн
4537,20
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
446.3 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4723,96
Экономия при брони:
-222,58 грн
4501,38
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 91
686.4 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4525,80
Экономия при брони:
-349,30 грн
4176,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 11
841.3 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4512,30
грн
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Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется через 9 мин
Днепр, ул. Калиновая, 26
73.7 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
227.1 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
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