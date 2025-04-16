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Пульмозим
®
(Pulmozyme
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Пульмозим
®
(Pulmozyme
®
)
Николаев
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Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
399.2 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4114,37
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
405.1 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4546,68
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
405.2 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4054,68
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
406.1 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4705,86
Экономия при брони:
-204,48 грн
4501,38
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
407.0 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4795,75
Экономия при брони:
-258,55 грн
4537,20
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 91
476.0 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4525,80
Экономия при брони:
-0,50 грн
4525,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 11
711.6 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4512,30
грн
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Аптека
Открыто
Закроется через 21 мин
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
177.2 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, ул. Калиновая, 26
290.1 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
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