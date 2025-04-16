Киев
Пульмозим® (Pulmozyme®)

Пульмозим® (Pulmozyme®)

Николаев (адрес не указан)
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
399.2 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4114,37 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
405.1 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4546,68 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
405.2 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4054,68 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
406.1 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4705,86
Экономия при брони: -204,48 грн
4501,38 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
407.0 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4795,75
Экономия при брони: -258,55 грн
4537,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 91
476.0 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4525,80
Экономия при брони: -0,50 грн
4525,30 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 11
711.6 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4512,30 грн
Аптека
Открыто
Закроется через 21 мин
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
177.2 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
Аптеки медицинской академии
Открыто
Закроется в 19:00
Днепр, ул. Калиновая, 26
290.1 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
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