ДОРНАЗА АЛЬФА (DORNASUM ALFA) Действующее вещество
NLM: нуклеаза, дезоксирибо- (клон 18-1 фрагмента человеческого белка).
рекомбинантная человеческая ДНК-аза (дорназа альфа) — генно-инженерный вариант природного фермента человека, который расщепляет внеклеточную ДНК. Гнойный секрет в дыхательных путях содержит очень высокие концентрации внеклеточной ДНК — вязкого полианиона, который высвобождается из разрушающихся лейкоцитов и накапливается в ответ на инфекцию. In vitro дорназа альфа гидролизирует ДНК в мокроте и существенно уменьшает вязкость мокроты при муковисцидозе.
терапия пациентов с муковисцидозом старше 5 лет с показателем ФЖЕЛ ≥40% от нормы с целью улучшения функции легких.
р-р в ампулах предназначен только для разового ингаляционного применения; 2,5 мг дорназы альфа (соответствует содержанию 1 ампулы —- 2,5 мл неразбавленного р-ра, 2500 ЕД) применяют 1 раз в сутки, ингаляционно, без разведения, с помощью джет-небулайзера; у некоторых больных в возрасте старше 21 года лучшего эффекта лечения можно добиться при применении суточной дозы препарата 2 раза в сутки.
повышенная чувствительность к дорназе альфа и другим компонентам препарата; возраст до 5 лет.
конъюнктивит, изменение голоса (охриплость), одышка, фарингит, ларингит, ринит (неинфекционной этиологии), кашель, диспепсия, сыпь, крапивница, плевральная боль в грудной клетке, лихорадка, снижение показателей функции дыхания.