р-р в ампулах предназначен только для разового ингаляционного применения; 2,5 мг дорназы альфа (соответствует содержанию 1 ампулы —- 2,5 мл неразбавленного р-ра, 2500 ЕД) применяют 1 раз в сутки, ингаляционно, без разведения, с помощью джет-небулайзера; у некоторых больных в возрасте старше 21 года лучшего эффекта лечения можно добиться при применении суточной дозы препарата 2 раза в сутки.