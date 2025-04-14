Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптеки медицинской академии
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 26
9.9 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 4 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
389.4 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4546,68 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 4 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
389.4 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4054,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
389.8 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4525,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
390.8 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4864,61
Экономия при брони: -327,41 грн
4537,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
391.6 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4676,46
Экономия при брони: -175,08 грн
4501,38 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, просп. Независимости, 91
665.8 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4525,80
Экономия при брони: -0,50 грн
4525,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 11
795.6 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина
4512,20 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, бульв. Студенческий, 4-А
198.2 км
Пульмозим® раствор для ингаляций 2.5 мг/2,5 мл ампула №6
Рош Украина