фармакодинамика. Препарат Риопан — антацидное средство со слоистой структурой решетки. Действующим веществом препарата Риопан является магалдрат. Он содержит гидроксид алюминия и магния в одной молекуле.

Препарат Риопан уменьшает количество кислоты в желудке и в зависимости от дозы и уровня рН связывает пепсин, желчные кислоты и лизолецитин. Таким образом устраняется агрессивное воздействие желудочного сока и образуется слой, защищающий его слизистую оболочку.

Связывание кислоты объясняется связыванием протонов ионами сульфата и гидроксида среднего слоя решетки. Во время нейтрализации структура решетки разрушается.

800 мг безводного магалдрата нейтрализует примерно 18–25 мг-экв соляной кислоты.

Таблетка Риопан 800 мг соответствует in vitro примерно 19 мг-экв кислотонейтрализующей активности.

10 мл препарата Риопан, суспензии оральной, 800 мг соответствует in vitro примерно 20 мг-экв кислотонейтрализующей активности.

10 мл препарата Риопан, суспензии оральной, 1600 мг соответствует in vitro примерно 45,2 мг-экв кислотонейтрализующей активности.

Поскольку уровень pH в течение 20–40 мин содержится в диапазоне от 3 до 5, что является терапевтически оптимальным, применение препарата не вызывает кислотного рикошета.

Магалдрат не влияет на перистальтику желудка.

Фармакокинетика. Магалдрат не абсорбируется в ЖКТ. В процессе нейтрализации высвобождается небольшое количество ионов алюминия и магния, которые при прохождении через кишечник превращаются в труднорастворимые фосфаты и затем выводятся с калом. Определенное количество катионов всасывается. Отмечено незначительное повышение уровня алюминия даже у пациентов с нормальной функцией почек. Длительное применение антацидных препаратов, содержащих алюминий, может привести к снижению абсорбции фосфатов.