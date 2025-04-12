препарат Риопан нельзя применять в течение более 2 нед без консультации врача. Если жалобы сохраняются в течение длительного времени и/или часто повторяются, необходимо провести обследование, чтобы исключить наличие тяжелого заболевания, такого как пептическая язва или злокачественная опухоль. Для установления диагноза следует обратиться к врачу.

В редких случаях после применения препарата в высоких дозах в течение нескольких лет наблюдалось снижение всасывания кальция и фосфатов с последующей остеомаляцией.

Препарат можно применять пациентам с нарушением функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин), особенно тем, которые находятся на диализе, только при регулярном контроле уровней магния и алюминия в плазме крови. Уровень алюминия в плазме крови не должен превышать 40 нг/мл. Препарат противопоказано применять пациентам с болезнью Альцгеймера и с осторожностью следует применять пациентам с метаболическими нарушениями в костной ткани, пациентам на низкофосфатной диете для снижения риска интоксикации алюминием, гипермагниемии и гипофосфатемии. При применении препарата длительное время и в высоких дозах необходимо регулярно контролировать уровень магния и алюминия в сыворотке крови.

При нарушении функции почек и длительном применении препарата из-за содержания солей алюминия могут отмечать высокие уровни алюминия в плазме крови и/или в тканях (отложения алюминия, прежде всего в нервной и костной тканях), а также признаки передозировки. Однако результаты исследований свидетельствуют о том, что абсорбция алюминия у пациентов с нарушением функции почек при применении магалдрата ниже, чем при применении солей алюминия. Кроме того, после кратковременного применения магалдрата у пациентов с нормальной функцией почек не наблюдается отложений алюминия в мозге и костной ткани, в отличие от применения солей алюминия без применения антацидов.

Повышение рН желудочного сока повышает риск размножения патогенных микроорганизмов, при проведении искусственного дыхания может увеличить частоту развития нозокомиальной пневмонии у пациентов.

Поскольку препарат Риопан не содержит сахара и содержит небольшое количество натрия, его можно применять для лечения пациентов с сахарным диабетом и АГ.

Одна жевательная таблетка Риопан содержит 0,774 г сорбита (при применении Риопана в рекомендуемых дозах около 6,2 г сорбита в сутки), поэтому пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы не следует применять препарат.

Гидроксид алюминия может привести к запору, а магния гидроксид — к гипокинезии кишечника. Применение препарата в высоких дозах может вызвать или усугубить обструкцию кишечника и кишечную непроходимость, особенно у лиц с повышенным риском таких осложнений, например у пациентов с почечной недостаточностью или у людей пожилого возраста.

Пациентам необходимо обратиться к врачу в случае уменьшения массы тела, возникновения затруднений при глотании и постоянном ощущении дискомфорта в животе, при нарушениях пищеварения, появлении впервые или изменении течения уже существующих нарушений пищеварения; при почечной недостаточности.

При длительном применении препарата необходимо обеспечить поступление в организм достаточного количества фосфора, поскольку гидроксид алюминия связывается с фосфатами и снижает их всасывание из пищеварительного тракта. Повышается выведение кальция с мочой, что может привести к нарушениям кальциево-фосфатного равновесия и создать условия для развития остеомаляции (симптомы — жалобы на слабость и боль в костях).

Во время лечения пациентов с почечной недостаточностью необходимо контролировать в динамике показатели состояния почек, размер язвы, появление диареи, уровень алюминия и магния в сыворотке крови.

Применение в период беременности и кормления грудью

Контролируемых исследований действия магалдрата у животных, а также у людей в период беременности не проводили. Эксперименты на животных показали, что применение солей алюминия оказывает неблагоприятное воздействие на плод. Для предупреждения интоксикации алюминием препарат принимают кратковременно и в минимально возможной дозе.

Алюминиевые соединения также проникают в грудное молоко. В исследованиях установлено, что уровень алюминия после приема солей алюминия заметно повышается, тогда как после приема магалдрата благодаря слоистой структуре решетки уровень алюминия в плазме крови не отличается от уровня без применения антацидов.

Следует учитывать содержание ионов алюминия и магния, способных влиять на транзит в желудочно-кишечном тракте, а именно:

— соли магния гидроксида могут вызвать диарею;

— соли алюминия могут быть причиной запора и ухудшать течение запоров, которые часто отмечаются в период беременности.

Следует избегать длительного применения и превышения доз препарата в период беременности.

Во время лечения следует прекратить кормление грудью.

Дети. В настоящее время данные систематических исследований по применению и безопасности препарата у детей отсутствуют.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.