Винница (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
205,25
Экономия при брони: -19,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,50
Экономия при брони: -29,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
208,60
Экономия при брони: -23,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40
Экономия при брони: -29,70 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40
Экономия при брони: -29,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
194,51
Экономия при брони: -12,02 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
208,90
Экономия при брони: -23,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
203,78
Экономия при брони: -16,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
77,01
Экономия при брони: -5,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
207,00
Экономия при брони: -22,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
200,75
Экономия при брони: -16,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
105,95
Экономия при брони: -11,60 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
222,40
Экономия при брони: -33,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
222,50
Экономия при брони: -33,80 грн