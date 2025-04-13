Киев (адрес не указан)
Доступно в 319 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
190,26
Экономия при брони: -7,58 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
148,93
Экономия при брони: -10,54 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
223,83
Экономия при брони: -7,15 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
211,70
Экономия при брони: -45,43 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
227,08
Экономия при брони: -10,57 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
223,83
Экономия при брони: -8,34 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
222,90
Экономия при брони: -8,45 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
230,11
Экономия при брони: -13,37 грн