Николаев (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
152,72
Экономия при брони: -8,57 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
114,59
Экономия при брони: -6,03 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
206,90
Экономия при брони: -11,67 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
111,49
Экономия при брони: -4,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 51 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
71,67
Экономия при брони: -3,30 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
230,38
Экономия при брони: -13,96 грн