Харьков (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
200,44
Экономия при брони: -8,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
52,98
Экономия при брони: -4,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
211,90
Экономия при брони: -19,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40
Экономия при брони: -25,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
230,45
Экономия при брони: -13,49 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
205,07
Экономия при брони: -15,66 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
205,41
Экономия при брони: -15,59 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
180,12
Экономия при брони: -16,49 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
231,01
Экономия при брони: -13,83 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
206,86
Экономия при брони: -21,70 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
231,13
Экономия при брони: -15,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
207,19
Экономия при брони: -13,62 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
200,81
Экономия при брони: -18,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн