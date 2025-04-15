Львов (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
221,00
Экономия при брони: -32,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
208,00
Экономия при брони: -19,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
211,90
Экономия при брони: -23,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
198,02
Экономия при брони: -10,26 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,50
Экономия при брони: -30,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
194,73
Экономия при брони: -11,31 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
158,93
Экономия при брони: -17,85 грн
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
119,64
Экономия при брони: -6,78 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
193,51
Экономия при брони: -14,68 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
231,22
Экономия при брони: -14,17 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
223,80
Экономия при брони: -6,56 грн
Подорожник
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
111,25
Экономия при брони: -17,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн