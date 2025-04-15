Киев
Риопан (Riopan®)

Риопан (Riopan®)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 122 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
221,00
Экономия при брони: -32,90 грн
188,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
56,43 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
208,00
Экономия при брони: -19,90 грн
188,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
211,90
Экономия при брони: -23,80 грн
188,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
198,02
Экономия при брони: -10,26 грн
187,76 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
167,90 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,50
Экономия при брони: -30,40 грн
188,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
194,73
Экономия при брони: -11,31 грн
183,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
158,93
Экономия при брони: -17,85 грн
141,07 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
119,64
Экономия при брони: -6,78 грн
112,86 грн
Аптека низких цен
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
193,51
Экономия при брони: -14,68 грн
178,83 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
140,71 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
231,22
Экономия при брони: -14,17 грн
217,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
223,80
Экономия при брони: -6,56 грн
217,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
1.6 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
111,25
Экономия при брони: -17,20 грн
94,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Риопан суспензия оральная 800 мг/10 мл саше 10 мл №20
Tакеда
218,40 грн
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