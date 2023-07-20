не рекомендовано применение магальдрата у пациентов с дивертикулезом, нарушениями кислотно-щелочного равновесия в организме при метаболическом алкалозе, с циррозом печени, тяжелой сердечной недостаточностью, токсикозе беременных, нарушениями функции почек (из-за опасности развития гипермагниемии и интоксикации алюминием).

Гидроксид алюминия может привести к запору, а гидроксид магния — к гипокинезии кишечника. Применение магальдрата в высоких дозах может вызвать или усугубить обструкцию кишечника и кишечную непроходимость.

При длительном применении препарата необходимо обеспечить поступление в организм достаточного количества фосфора, поскольку гидроксид алюминия связывается с фосфатами и снижает их всасывание из пищеварительного тракта. Повышается выведение кальция с мочой, что может привести к нарушениям кальциево-фосфатного равновесия и создать условия для развития остеомаляции. Гидроксид алюминия может быть опасным при применении у пациентов с порфирией, находящихся на гемодиализе.

При длительном применении (>14 дней) необходим регулярный контроль врача и отслеживание уровня магния и алюминия в плазме крови при лечении больных с почечной недостаточностью. У данной категории пациентов необходимо также контролировать в динамике показатели состояния почек, размер язвы, появление диареи.

Во время лечения не рекомендуют употреблять алкоголь и кофеин из-за уменьшения действия препарата.