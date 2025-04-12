Р-р для наружного применения Нитрофунгин: препарат можно применять взрослым и детям в возрасте старше 15 лет. На пораженные места р-р препарата наносят точечно или втирают 2–3 раза в день. Длительность лечения —после исчезновения признаков заболевания необходимо применять препарат тем же способом 1–2 раза в неделю (с целью надежного излечения) в течение 4 нед. При невыполнении этих рекомендаций возможен рецидив заболевания.

Для профилактики рецидивов препарат применяют 1–2 раза в неделю.

Как правило, применяют неразведенный р-р. В случаях, сопровождающихся выраженным местным воспалением, а также при появлении раздражения кожи можно применять р-р Нитрофунгина, разбавленный водой в соотношении 1:1.

Р-р для наружного применения и спрей для наружного применения Нитрофунгин Нео.Взрослым и детям в возрасте старше 2 лет р-р препарата наносят точечно или втирают 2–3 раза в день; спрей наносят путем распыления на пораженные участки кожи с интервалом 8–12 ч (лучше утром и вечером) до исчезновения симптомов заболевания. Для профилактики рецидива заболевания необходимо продолжать применение препарата и после исчезновения симптомов тем же способом 1–2 раза в неделю в течение 4 нед.

Обычно неразведенный р-р применяют только в случаях острого воспалительного процесса на коже; если в процессе лечения появляется раздражение кожи, препарат разводят водой в соотношении 1:1.