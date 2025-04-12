Нитрофунгин (Nitrofungin)
Нитрофунгин инструкция по применению
Состав
2-хлор-4-нитрофенол - 10 мг/мл
Фармакологические свойства
препарат Нитрофунгин характеризуется антисептическим и дезинфицирующим действием на грамположительные и грамотрицательные бактерии, микобактерии, некоторые грибы. Активен относительно возбудителя дерматомикозов. Препарат Нитрофунгин Нео относится к группе производных ундециленовой кислоты, имеет фунгицидное и фунгистатическое действие. Фунгистатическое действие в значительной степени выражено в отношении дерматофитов, факультативных патогенных грибов вида Scropulariopsis и дрожжевых грибов вида Candida.
При наружном применении Нитрофунгин Нео не абсорбируется кожей.
Фенол абсорбируется в ЖКТ, коже, слизистых оболочках. Метаболизируется в фенилглюкуронид и фенилсульфат. Незначительная часть фенола окисляется до катехоламинов и квинола. Метаболиты выводятся с мочой, которая при этом может приобретать светло-зеленую окраску.
Показания Нитрофунгин
лечение и профилактика дерматомикозов, особенно межпальцевого/подошвенного дерматомикоза стоп, эпидермофития, трихофития, микотическая экзема; кандидоз и смешанные инфекции кожи, микоз наружного слухового прохода.
Применение Нитрофунгин
Р-р для наружного применения Нитрофунгин: препарат можно применять взрослым и детям в возрасте старше 15 лет. На пораженные места р-р препарата наносят точечно или втирают 2–3 раза в день. Длительность лечения —после исчезновения признаков заболевания необходимо применять препарат тем же способом 1–2 раза в неделю (с целью надежного излечения) в течение 4 нед. При невыполнении этих рекомендаций возможен рецидив заболевания.
Для профилактики рецидивов препарат применяют 1–2 раза в неделю.
Как правило, применяют неразведенный р-р. В случаях, сопровождающихся выраженным местным воспалением, а также при появлении раздражения кожи можно применять р-р Нитрофунгина, разбавленный водой в соотношении 1:1.
Р-р для наружного применения и спрей для наружного применения Нитрофунгин Нео.Взрослым и детям в возрасте старше 2 лет р-р препарата наносят точечно или втирают 2–3 раза в день; спрей наносят путем распыления на пораженные участки кожи с интервалом 8–12 ч (лучше утром и вечером) до исчезновения симптомов заболевания. Для профилактики рецидива заболевания необходимо продолжать применение препарата и после исчезновения симптомов тем же способом 1–2 раза в неделю в течение 4 нед.
Обычно неразведенный р-р применяют только в случаях острого воспалительного процесса на коже; если в процессе лечения появляется раздражение кожи, препарат разводят водой в соотношении 1:1.
Противопоказания
Нитрофунгин: повышенная чувствительность к хлорнитрофенолу и другим компонентам препарата, детям в возрасте младше 15 лет.
Нитрофунгин Нео: препарат в форме р-ра, спрея — детям в возрасте младше 2 лет.
Побочные эффекты
в отдельных случаях может появиться раздражение кожи в месте нанесения препарата (гиперемия, зуд, отек, ощущение жжения, кожная сыпь) или повышенная чувствительность кожи к прямому солнечному свету (фотосенсибилизация). В случае появления побочных реакций необходима консультация врача для определения целесообразности дальнейшего применения препарата.
Особые указания
Применение в период беременности и кормления грудью. Достаточного опыта применения препарата в это период нет, поэтому лечение возможно только в после тщательного определения целесообразности его назначения. Если в течение 3–7 дней применения не отмечен терапевтический эффект или проявления заболевания усиливаются, необходимо прекратить применение и пересмотреть тактику лечения. В случае появления раздражения кожи или кожной сыпи в месте нанесения препарата его использование следует прекратить. Места, обработанные Нитрофунгином, следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей.
Препарат не влияет на способность управления транспортными средствами и работу со сложными механизмами.
Взаимодействия
нет данных.
Передозировка
случаи передозировки при местном применении Нитрофунгина не описаны.
При случайном проглатывании фенола появляется тошнота, рвота, повышенная потливость и диарея. После возбуждения, которое появляется вначале, пациент может потерять сознание.
После проглатывания фенола следует провести промывание желудка р-ром, содержащим оливковое или другое растительное масло, для предотвращения его дальнейшей абсорбции. Назначают прием активированного угля.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре 10–25 °C.