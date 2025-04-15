Нитрофунгин (Nitrofungin)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Открыто
Закроется через 12 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
144,43
Экономия при брони: -8,60 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
146,56
Экономия при брони: -10,56 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
163,30
Экономия при брони: -38,60 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
141,00
Экономия при брони: -17,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
161,80
Экономия при брони: -37,10 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
150,58
Экономия при брони: -5,04 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40
Экономия при брони: -32,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
140,99
Экономия при брони: -14,55 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
143,94
Экономия при брони: -8,11 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
145,62
Экономия при брони: -9,83 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
138,97
Экономия при брони: -12,56 грн