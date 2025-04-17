Нитрофунгин (Nitrofungin)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,43
Экономия при брони: -4,72 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
163,10
Экономия при брони: -38,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
163,20
Экономия при брони: -38,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
148,16
Экономия при брони: -13,05 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
164,57
Экономия при брони: -8,79 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
163,10
Экономия при брони: -38,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
142,22
Экономия при брони: -7,11 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
163,10
Экономия при брони: -38,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
147,83
Экономия при брони: -12,72 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40
Экономия при брони: -32,40 грн