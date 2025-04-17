Киев
Нитрофунгин (Nitrofungin)

Нитрофунгин (Nitrofungin)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 91 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
134,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,43
Экономия при брони: -4,72 грн
152,71 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
130,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
163,10
Экономия при брони: -38,10 грн
125,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
163,20
Экономия при брони: -38,20 грн
125,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
148,16
Экономия при брони: -13,05 грн
135,11 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
119,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
164,57
Экономия при брони: -8,79 грн
155,78 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
120,67 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
163,10
Экономия при брони: -38,10 грн
125,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
124,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
142,22
Экономия при брони: -7,11 грн
135,11 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
163,10
Экономия при брони: -38,10 грн
125,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
120,91 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
120,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
147,83
Экономия при брони: -12,72 грн
135,11 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40
Экономия при брони: -32,40 грн
125,00 грн
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