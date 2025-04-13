Нитрофунгин (Nitrofungin)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 840 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 28 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
172,60
Экономия при брони: -37,01 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
172,60
Экономия при брони: -37,01 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
146,71
Экономия при брони: -9,29 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина