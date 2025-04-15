Нитрофунгин (Nitrofungin)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 180 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
163,10
Экономия при брони: -35,40 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40
Экономия при брони: -29,70 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
147,04
Экономия при брони: -10,07 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
141,93
Экономия при брони: -9,56 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
163,30
Экономия при брони: -35,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
164,70
Экономия при брони: -37,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
159,00
Экономия при брони: -31,30 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
162,70
Экономия при брони: -35,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
163,10
Экономия при брони: -35,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
146,41
Экономия при брони: -9,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
163,20
Экономия при брони: -35,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
163,10
Экономия при брони: -35,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
D.s.
Закрыто
Открывается через 57 мин
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
1.0 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
162,60
Экономия при брони: -34,90 грн