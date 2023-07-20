ХЛОРНИТРОФЕНОЛ* (CHLORNITROPHENOLUM*) Действующее вещество
хлорнитрофенол — противогрибковое средство. В концентрации 0,0001% подавляет рост Microsporum canis, Trichoрhyton gypseum; в концентрации 0,0007% подавляет рост Candida albicans; в концентрации 0,003% оказывает фунгицидное действие. В более высокой концентрации оказывает антибактериальное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий.
грибковые поражения кожи: руброфития, паховая эпидермофития, микозы стоп, наружного слухового прохода, трихофития, микроспория, кандидоз кожи.
наружно. Р-р наносят на пораженные участки кожи 2–3 раза в сутки. Лечение продолжают до исчезновения клинических проявлений заболевания. Для предупреждения рецидива продолжают применять 1–2 раза в сутки еще в течение 4–6 нед.
повышенная чувствительность, период беременности и кормления грудью.
местно-раздражающее действие, фотодерматит, аллергические реакции.
в случае выраженного раздражающего действия при ежедневном применении можно использовать р-р, разбавленный водой (1:1). Обработанные участки кожи не следует подвергать воздействию солнечных лучей.