хлорнитрофенол — противогрибковое средство. В концентрации 0,0001% подавляет рост Microsporum canis, Trichoрhyton gypseum; в концентрации 0,0007% подавляет рост Candida albicans; в концентрации 0,003% оказывает фунгицидное действие. В более высокой концентрации оказывает антибактериальное действие в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий.