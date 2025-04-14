Нитрофунгин (Nitrofungin)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 265 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
163,20
Экономия при брони: -7,52 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
145,27
Экономия при брони: -7,73 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
139,03
Экономия при брони: -5,74 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
163,20
Экономия при брони: -29,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
145,61
Экономия при брони: -8,04 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
147,58
Экономия при брони: -10,97 грн