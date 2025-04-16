Нитрофунгин (Nitrofungin)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
141,34
Экономия при брони: -14,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
153,05
Экономия при брони: -17,22 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
143,03
Экономия при брони: -15,55 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
157,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
163,10
Экономия при брони: -36,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
163,10
Экономия при брони: -36,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
142,50
Экономия при брони: -14,46 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
142,39
Экономия при брони: -9,44 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Нитрофунгин раствор для наружного применения 10 мг/мл флакон 25 мл №1
Тева Украина
144,22
Экономия при брони: -8,39 грн