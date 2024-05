Общая информация о препарате

Гутталакс пикосульфат — препарат, который относится к группе лекарственных средств, применяемых для лечения запоров, содержит в качестве действующего вещества натрия пикосульфата моногидрат. Натрия пикосульфат по своему механизму действия относится к слабительным лекарственным средствам, стимулирующим перистальтику кишечника, размягчение каловых масс и увеличение их объема. Также к терапевтическим эффектам натрия пикосульфата относятся антиабсорбционный и секреторный эффекты, которые являются первичными, а моторные реакции — вторичными (Mueller-Lissner S. et al., 2010). Натрия пикосульфат реализует свое слабительное действие только после расщепления бактериями, населяющими толстый кишечник, и превращения в бис-(п-гидроксифенил)-пиридил-2-метан. Натрия пикосульфат по своей химической структуре относится к веществам триарилметановой группы. В многоцентровом исследовании 468 больных с хроническим запором данный препарат положительно повлиял не только частоту и консистенцию стула, но и другие симптомы (например простоту эвакуации кала) и качество жизни по сравнению с плацебо. Кроме того, отмечена низкая частота побочных эффектов, среди которых наиболее частой являлась боль в животе (5,6% пациентов, получавших натрия пикосульфат, против 2,2%, получавших плацебо) (Mueller-Lissner S. et al., 2010). Натрия пикосульфат применяется в Европе более 20 лет в качестве слабительного средства. Этот препарат может применяться как ситуативно, если у пациента нет дефекации в течение 2 сут и более, так и регулярно, если это необходимо, однако перед регулярным применением необходимо установить причину запора. Также Гутталакс пикосульфат может применяться перед проведением диагностических или терапевтических процедур, в том числе хирургических вмешательств, требующих адекватного предоперационного очищения кишечника.

Актуальность проблемы

Запор — это состояние организма, при котором затруднено опорожнение кишечника (оно может быть замедленным, затрудненным или систематически недостаточным), который может возникать либо изолированно, либо вторично по отношению к другому основному заболеванию (например болезни Паркинсона).

В октябре 2010 г. был проведен обзор литературы MEDLINE по эпидемиологии запоров. Средняя распространенность запора составляла 16% среди взрослых в целом и 33,5% у взрослых в возрасте 60–101 год. Большинство исследований демонстрируют, что распространенность запоров у представителей европеоидной расы ниже по сравнению с другими расами. Также распространенность данного состояния была выше у женщин (медианное соотношение между мужчинами и женщинами 1,5:1) (Adil E. Bharucha et al., 2013). Чаще запор отмечают у лиц пожилого возраста, проживающих в домах престарелых, чем у лиц того же возраста, но проживающих в семье (Kinnunen O., 1991). Женщины чаще применяют слабительные препараты и обращаются за медицинской помощью при запорах. Запор также является распространенной проблемой у детей (Lu P.L., Mousa H.M., 2018).

Факторы риска запора

Одни из факторов риска развития запора — низкая физическая активность (Sandler R.S. et al., 1990; Dukas L. et al., 2003; Wald A. et al., 2008), недостаточное употребление пищевых волокон (Dukas L. et al., 2003), низкий социальный статус пациента, невысокий уровень образования, депрессия и стресс, психотравмирующие жизненные события, физическое и сексуальное насилие (Leroi A.M. еt al., 1995) также могут приводить к запорам. Перед длительным применением слабительных лекарственных средств необходимо выявить причины возникновения запора и факторы риска, и только потом принимать решение о назначении того или иного препарата. Однако между факторами риска и развитием запора у конкретного пациента не всегда имеется причинно-следственная связь, и устранение таких факторов может и не привести к улучшению функции кишечника.

Например, в США (согласно проведенному опросу) только 22% населения обращаются за медицинской помощью по поводу запора, однако эта проблема широко распространена в стране (Drossman D.A. еt al., 1993). Запор — это одна из самых распространенных жалоб пациентов на приеме у гастроэнтеролога и 1 из 5 наиболее частых гастроэнтерологических диагнозов на приеме у семейного врача (Shaheen N.J. еt al., 2006). Согласно статистическим данным в США ежегодно регистрируется около 2,5 млн посещений амбулаторно-поликлинических учреждений с целью лечения запора. Статистические данные демонстрируют, что количество амбулаторных визитов для лечения запоров увеличилось с 4 млн в год (1993–1996 гг.) (то есть 0,46% всех амбулаторных посещений) до около 8 млн в год (2001–2004 гг.) (то есть 0,72% всех амбулаторных визитов) (Shah N.D. et al., 2008). Женщины и больные в возрасте 65 лет и старше чаще обращались за консультацией, чем мужчины и молодые люди, соответственно. В период 1958–1985 гг. 85% визитов к врачу для лечения запоров привели к назначению безрецептурных слабительных препаратов (Sonnenberg A., Koch T.R., 1989). Согласно экспертным оценкам только в США ежегодные прямые медицинские расходы на лечение запоров превышают 230 млн дол. США (Martin B.C. еt al., 2006).

Неврологические расстройства — один из факторов риска развития хронического запора. Среди неврологических расстройств, осложняющихся запором, в первую очередь в литературе упоминаются такие, как болезнь Паркинсона, вынужденная неподвижность (например вследствие инсульта или миелопатии), а также применение некоторых лекарственных средств, в частности наркотических анальгетиков. Натрия пикосульфат является слабительным средством первого выбора у таких больных (Müller-Lissner S., 2019).

Длительные хронические запоры значительно снижают качество жизни и повышают расходы на лечение пожилых больных. Заболеваемость и даже летальный исход, связанные с запором, особенно высоки у ослабленных пожилых людей. Хотя запор не является физиологическим следствием нормального старения, снижение подвижности, медикаментозное лечение хронических заболеваний, основные заболевания (такие как сахарный диабет или неврологические поражения) и сенсорно-моторная дисфункция прямой кишки могут обусловливать его распространенность у лиц пожилого возраста. У пожилых людей обычно отмечают более одного этиологического механизма, что требует многофакторного подхода к лечению запора (De Giorgo R. et al., 2015). В комплексном лечении запора можно рекомендовать диету и изменение образа жизни, повышение физической активности и специальные упражнения для стимуляции перистальтики кишечника, однако эти меры неспособны полностью решить проблему запора у большинства больных.

Частые жалобы на запор у больного требуют проведения тщательного обследования. Таким больным зачастую требуется проведение колоноскопии. Экономический анализ показал, что скрининг на рак толстого кишечника у больных с запором является экономически эффективным (Winawer S.J. еt al., 1997). Фактически запор может указывать на более высокий риск колоректального злокачественного новообразования (Winawer S.J. еt al., 1997; Chadirian P. et al., 1998), таким образом, исключение злокачественной опухоли, возможно, является наиболее экономически эффективным первым шагом в отношении пациентов с длительно существующим запором. При этом важно учитывать возраст больного. У молодых людей с запорами колоректальный рак является маловероятным диагнозом, однако такой риск существует в случаях, когда на приеме больной с хроническим запором в возрасте старше 50 лет (Adil E. Bharucha et al., 2013).

Применение Гутталакса пикосульфата в терапии запоров и для очищения кишечника перед диагностическими процедурами



Натрия пикосульфат является широко применяемым лекарственным средством для подготовки кишечника перед проведением различных медицинских процедур. Он считается относительно безопасным, осложнения возникают редко. Поэтому препарат одобрен для применения как у взрослых, так и детей для подготовки к проведению диагностических процедур, таких как колоноскопия, рентгеноскопия ЖКТ и хирургических вмешательств на кишечнике.

Данный препарат может вызывать нетяжелые побочные эффекты со стороны ЖКТ, в том числе боль в животе и диарею. Был проведен систематический обзор Кокрейновского формата, в котором были систематизированы оптимальные препараты для подготовки кишечника детей и лиц молодого возраста к колоноскопии. Авторы обзора пришли к выводу, что при сходной эффективности разных схем подготовки к колоноскопии с использованием полиэтиленгликоля (ПЭГ) и пикосульфата натрия, последний имеет преимущества, так как переносится лучше, чем ПЭГ (Gordon M. еt al., 2017).

Одно из исследований, проведенное в Индии, посвящено изучению оптимальной терапии запоров у больных сахарным диабетом. Хронический запор считается одним из наиболее распространенных желудочно-кишечных симптомов у пациентов с сахарным диабетом и отмечается у таких больных значительно чаще, чем у здоровых людей. Цель терапии — облегчение физических симптомов и восстановление функции кишечника за счет ускорения транзита через толстый кишечник и облегчение дефекации. Исходя из данных различных руководств по гастроэнтерологии и опубликованной литературы, изменения в рационе и режиме питания, а также изменение образа жизни должны быть первым шагом в терапии запора. Назначение слабительных препаратов — следующий этап лечения у таких больных. По мнению авторов исследования, в качестве стартовой терапии следует назначать слабительные на основе метилцеллюлозы, в случае их неэффективности — применять осмотические слабительные. Лактулоза, полиэтиленгликоль и лактитол — наиболее часто назначаемые осмотические агенты. Лактулоза обладает пребиотическим эффектом и ее слабительное действие продолжается в течение не менее 6–7 дней после прекращения лечения. Однако эти препараты зачастую оказываются недостаточно эффективными у больных сахарным диабетом. В случае неэффективности проведенной терапии авторы исследования рекомендуют назначение стимулирующих слабительных средств, в том числе натрия пикосульфата. Так же они обращают свое внимание на необходимость параллельного улучшения контроля за уровнем инсулина в крови. Врачу следует объяснить больному причину назначения слабительных препаратов и проинформировать о потенциальных недостатках длительного применения слабительных лекарственных средств. Больному следует повторно обратиться к врачу, если кратковременное применение назначенного слабительного неэффективно (Prasad V.G., Abraham P., 2016) .

Авторы же проведенного в Германии исследования, предлагают применять макрогол и лактулозу в качестве терапии первой линии при лечении хронических запоров во время беременности. Однако такое лечение не всегда эффективно. Зачастую терапевтический эффект от применения препаратов этой группы заметен вначале лечения, а затем постепенно ослабевает и препарат прекращает действовать. В таких случаях во II и III триместр беременности исследователи рекомендуют назначение в качестве терапии второй линии дифенольных слабительных средств. В период беременности решение о применении этих слабительных средств в значительной степени определяется побочными эффектами, так как тенезмы могут привести к преждевременным родам (необходима осторожность, когда у беременной повышен маточный тонус) (Gharehbagni k. et al., 2016).

Благодаря тому, что натрия пикосульфат не всасывается из ЖКТ, а его активный метаболит всасывается, но не определяется в грудном молоке, препарат можно принимать в период кормления грудью. Особых мер предосторожности в отношении назначения данного препарата в период лактации не требуется (Friedrich C. et al., 2011).

Выводы

Запор — это актуальная проблема современности. У взрослого населения распространенность запоров продолжает возрастать, увеличивается количество консультаций у гастроэнтерологов по поводу запора по всему миру (De Giorgio R. et al., 2015). В то же время углубляется понимание сложной этиологии данной проблемы и возможностей патогенетической терапии. Гутталакс пикосульфат — безопасный и эффективный препарат. Простота приема данного препарата и прогнозируемость эффекта обеспечивают высокий комплаенс пациента. Применение Гутталакса актуально не только для терапии запоров, но и для очищения кишечника перед диагностическими процедурами и хирургическими вмешательствами на кишечнике. Данный препарат продемонстрировал свою эффективность в лечении запоров у пациентов с сахарным диабетом, а также применение Гутталакс пикосульфат не противопоказано в период кормления грудью.