Киев
Гутталакс® Пикосульфат (Guttalax Picosulfas)

Гутталакс® Пикосульфат (Guttalax Picosulfas)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 121 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
102,18
Экономия при брони: -3,32 грн
98,86 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
196,38
Экономия при брони: -24,34 грн
172,04 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
109,30 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
218,36 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
98,80 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
223,20
Экономия при брони: -37,50 грн
185,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
103,00
Экономия при брони: -5,35 грн
97,65 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
199,36
Экономия при брони: -14,00 грн
185,36 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
175,89 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
108,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
92,00 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
183,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
88,46 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
183,71 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
92,00 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
165,26 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
111,90
Экономия при брони: -13,10 грн
98,80 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
219,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
98,16
Экономия при брони: -7,19 грн
90,97 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
196,32
Экономия при брони: -28,17 грн
168,15 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
100,34
Экономия при брони: -9,37 грн
90,97 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
210,53
Экономия при брони: -13,29 грн
197,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
108,70
Экономия при брони: -9,90 грн
98,80 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
219,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
85,58 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
174,22 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
98,80 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
219,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
111,90
Экономия при брони: -13,10 грн
98,80 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
219,00 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
96,77
Экономия при брони: -12,92 грн
83,85 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
202,05
Экономия при брони: -21,90 грн
180,15 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
92,78 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
183,51 грн
Аптека24
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
101,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
98,17
Экономия при брони: -12,66 грн
85,51 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
191,06
Экономия при брони: -14,26 грн
176,80 грн
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