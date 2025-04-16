Гутталакс® Пикосульфат (Guttalax Picosulfas)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
102,18
Экономия при брони: -3,32 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
196,38
Экономия при брони: -24,34 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
223,20
Экономия при брони: -37,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
103,00
Экономия при брони: -5,35 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
199,36
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
111,90
Экономия при брони: -13,10 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
219,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
98,16
Экономия при брони: -7,19 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
196,32
Экономия при брони: -28,17 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
100,34
Экономия при брони: -9,37 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
210,53
Экономия при брони: -13,29 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
108,70
Экономия при брони: -9,90 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
219,00 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
219,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
111,90
Экономия при брони: -13,10 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
219,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
96,77
Экономия при брони: -12,92 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
202,05
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
98,17
Экономия при брони: -12,66 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
191,06
Экономия при брони: -14,26 грн