Гутталакс® Пикосульфат (Guttalax Picosulfas)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 269 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
99,25
Экономия при брони: -8,19 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
202,77
Экономия при брони: -21,69 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
99,32
Экономия при брони: -8,26 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
198,65
Экономия при брони: -17,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
102,06
Экономия при брони: -6,45 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
198,56
Экономия при брони: -38,84 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
112,00
Экономия при брони: -11,50 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
223,20
Экономия при брони: -33,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
111,90
Экономия при брони: -11,40 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
219,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
99,05
Экономия при брони: -8,83 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
198,09
Экономия при брони: -17,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
111,90
Экономия при брони: -11,40 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
219,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
96,32
Экономия при брони: -5,21 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
192,64
Экономия при брони: -23,56 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
100,12
Экономия при брони: -5,69 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
202,45
Экономия при брони: -22,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
100,04
Экономия при брони: -9,13 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
195,84
Экономия при брони: -16,58 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
96,65
Экономия при брони: -10,15 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
197,45
Экономия при брони: -20,09 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Не болей
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
192,16
Экономия при брони: -37,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
97,72
Экономия при брони: -6,81 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
199,65
Экономия при брони: -20,39 грн