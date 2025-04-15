Гутталакс® Пикосульфат (Guttalax Picosulfas)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 230 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
98,71
Экономия при брони: -10,25 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
109,90
Экономия при брони: -9,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Пульс
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
D.s.
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
111,90
Экономия при брони: -11,30 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
223,20
Экономия при брони: -36,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
108,80
Экономия при брони: -8,20 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
223,00
Экономия при брони: -35,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
97,39
Экономия при брони: -7,87 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
196,90
Экономия при брони: -25,06 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
97,45
Экономия при брони: -8,96 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
191,72
Экономия при брони: -19,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
112,00
Экономия при брони: -11,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
111,90
Экономия при брони: -11,30 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
223,00
Экономия при брони: -35,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 1 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина