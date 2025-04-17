Гутталакс® Пикосульфат (Guttalax Picosulfas)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
105,77
Экономия при брони: -15,56 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
194,78
Экономия при брони: -28,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
111,90
Экономия при брони: -10,50 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
223,10
Экономия при брони: -35,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
101,12
Экономия при брони: -10,91 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
191,57
Экономия при брони: -35,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
111,90
Экономия при брони: -10,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
111,90
Экономия при брони: -10,50 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
223,10
Экономия при брони: -35,30 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
108,70
Экономия при брони: -7,30 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
223,10
Экономия при брони: -35,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
188,17
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
219,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
223,10
Экономия при брони: -35,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
105,01
Экономия при брони: -26,00 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
188,08
Экономия при брони: -32,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
99,71
Экономия при брони: -4,41 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
194,61
Экономия при брони: -39,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
111,90
Экономия при брони: -10,50 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
223,10
Экономия при брони: -35,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
193,13
Экономия при брони: -19,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
98,32
Экономия при брони: -8,85 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
196,61
Экономия при брони: -22,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
111,90
Экономия при брони: -10,50 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
222,10
Экономия при брони: -34,30 грн