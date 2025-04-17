Гутталакс® Пикосульфат (Guttalax Picosulfas)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
112,00
Экономия при брони: -11,80 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
212,40
Экономия при брони: -27,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
109,90
Экономия при брони: -3,30 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
218,95
Экономия при брони: -6,57 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
111,90
Экономия при брони: -11,70 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
223,00
Экономия при брони: -38,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
108,40
Экономия при брони: -8,20 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
223,20
Экономия при брони: -38,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
98,06
Экономия при брони: -12,22 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
198,26
Экономия при брони: -29,19 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
111,90
Экономия при брони: -11,70 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
219,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
103,17
Экономия при брони: -5,51 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
229,26
Экономия при брони: -12,24 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
111,90
Экономия при брони: -11,70 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
219,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
96,54
Экономия при брони: -10,70 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
187,90
Экономия при брони: -17,57 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
108,70
Экономия при брони: -8,50 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
219,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
95,88
Экономия при брони: -6,67 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
194,89
Экономия при брони: -14,19 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
97,92
Экономия при брони: -12,07 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
192,64
Экономия при брони: -22,31 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина