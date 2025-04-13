Гутталакс® Пикосульфат (Guttalax Picosulfas)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 918 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
111,90
Экономия при брони: -7,10 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
223,20
Экономия при брони: -30,60 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
111,90
Экономия при брони: -8,80 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
223,10
Экономия при брони: -30,60 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
210,00
Экономия при брони: -34,66 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Фармация
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
120,60
Экономия при брони: -25,84 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
210,00
Экономия при брони: -30,33 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 13 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
95,82
Экономия при брони: -5,57 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
197,89
Экономия при брони: -17,12 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Фармация
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
112,40
Экономия при брони: -24,14 грн
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
210,00
Экономия при брони: -34,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 15 мл №1
Опелла Хелскеа Украина
Гутталакс® Пикосульфат капли флакон 30 мл №1
Опелла Хелскеа Украина