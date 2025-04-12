фармакодинамика. Механизм действия . Тромбопоэтин является основным цитокином, который принимает участие в регуляции мегакариопоэза и образовании тромбоцитов и является эндогенным лигандом для рецепторов тромбопоэтина. Эльтромбопаг взаимодействует с трансмембранным доменом рецепторов тромбопоэтина человека и инициирует каскад сигналов, похожих, но не идентичных тем, которые запускаются эндогенным тромбопоэтином, индуцируя пролиферацию и дифференциацию мегакариоцитов из клеток-предшественников в костном мозгу.

Клиническая эффективность и безопасность .

Исследование с участием пациентов с хронической иммунной (идиопатической) тромбоцитопенией (ИТП). В двух рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях фазы III RAISE (TRA102537) и TRA100773B и двух открытых исследованиях REPEAT (TRA108057) и EXTEND (TRA105325) оценивали безопасность и эффективность применения эльтромбопага у взрослых.

Клиническое исследование, в котором проводилось сравнение эльтромбопага с другими вариантами лечения (например спленэктомией), не проводилось. Перед началом терапии следует рассмотреть вопрос долгосрочной безопасности эльтромбопага.

Дети (в возрасте 1-17^лет).

Безопасность и эффективность применения эльтромбопага у детям изучались в двух исследованиях.

TRA115450 (PETIT2): первичной конечной точкой являлся устойчивый ответ, определенный как процент лиц, принимаших эльтромбопаг и которые достигли количества тромбоцитов ≥50 000/мкл в течение по меньшей мере 6 из 8 нед (при отсутствии экстренной терапии) в период с^5 по 12 нед во время двойной слепой рандомизированной фазы. У участников была подтвержденная хроническая ИТП в течение по меньшей мере 1 года и не отсутствовал ответ по меньшей мере на один предыдущий курс терапии ИТП или у них возник рецидив во время этой терапии, или участники были не в состоянии продолжать другое лечение ИТП по медицинским причинам и у них количество тромбоцитов составляло <30 000/мкл. 92% пациентов были рандомизированы в соотношении 2:1 для получения эльтромбопага (n=63) и плацебо (n=29) и стратифицированы в три исходные группы. Можно выполнять коррекцию дозы эльтромбопага в зависимости от количества тромбоцитов у конкретного пациента.

В целом значительно больший процент пациентов, принимавших эльтромбопаг (40%), по сравнению с группой плацебо (3%) достиг первичной конечной точки (отношение шансов: 18,0 [95% ДИ: 2,3; 140,9], p<0,001). Этот результат являлся согласованным во всех трех возрастных группах (таблица 1).

Таблица 1. Устойчивый ответ тромбоцитов у детей с хронической ИТП по возрасту



Группы Эльтромбопаг

n/N (%) [95% ДИ] Плацебо

n/N (%) [95% ДИ] Группа 1^(12—17 лет) 9/23 (39%) [20%, 61%] 1/10 (10%) [0%, 45%] Группа 2^(6—11 лет) 11/26 (42%) [23%, 63%] 0/13 (0%) [ДО] Группа 3^(1—5 лет) 5/14 (36%) [13%, 65%] 0/6 (0%) [ДО]

ДО — данные отсутствуют

Статистически меньшему количеству пациентов, принимавших эльтромбопаг, было необходимо проведение экстренной терапии во время рандомизированного периода по сравнению с группой плацебо (19% [12/63] против 24% [7/29], p=0,032).

На исходном уровне 71% лиц в группе эльтромбопага и 69% в группе плацебо сообщали о наличии какого-либо кровотечения (1–4 степени согласно ВОЗ). Через 12 нед процент пациентов, принимавших эльтромбопаг и сообщивших о наличии какого-либо кровотечения, уменьшился наполовину от исходного уровня (36%). Для сравнения через 12 нед 55% пациентов, принимавших плацебо, сообщили о наличии какого-либо кровотечения

Участникам было разрешено уменьшать объем исходной терапии ИТП только в течение открытой фазы исследования, а 53% (8/15) пациентов могли уменьшить объем исходной терапии ИТП (n=1) или прекратить (n=7) эту терапию, преимущественно кортикостероиды, без наличиия необходимости экстренной терапии.

TRA108062 (PETIT): первичной конечной точкой являлся процент участников, которые достигли количества тромбоцитов ≥50 000/мкл по меньшей мере один раз в период между 1 и 6 нед рандомизированного периода. Пациенты не ответили по меньшей мере на один предыдущий курс терапии ИТП или у них возник рецидив во время этой терапии и количество тромбоцитов составляло <30 000/мкл (n=67). Во время рандомизированного периода исследования участники были рандомизированы в соотношении 2:1 для получения эльтромбопага (n=45) и плацебо (n=22) и стратифицированы в три исходные группы. Дозу эльтромбопага можно было корректировать в зависимости от количества тромбоцитов у конкретного пациента.

В целом значительно больший процент пациентов, принимавших эльтромбопаг (62%), по сравнению с группой плацебо (32%) достиг первичной конечной точки (отношение шансов: 4,3 [95% ДИ: 1,4; 13,3] p=0,011).

Устойчивый ответ был отмечен у 50% пациентов, продемонстрировавших первоначальный ответ в течение^20 из 24 нед в исследовании PETIT^2 и в течение 15 из 24 нед в исследовании PETIT.

Исследование с участием пациентов с тромбоцитопенией, ассоциированной с хроническим гепатитом С.

Эффективность и безопасность эльтромбопага в лечении тромбоцитопении у пациентов с ВГС оценивали в двух рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях. В исследовании ENABLE 1 применяли пэгинтерферон альфа-2а плюс рибавирин для противовирусного лечения, а в исследовании ENABLE 2 — пэгинтерферон альфа-2b и рибавирин. Пациенты не принимали противовирусные средства прямого действия.

Тяжелая апластическая анемия (ТАА). Эльтромбопаг изучали в одноцентровом открытом исследовании в одной группе с участием 43 пациентов с ТАА и рефрактерной тромбоцитопенией после не менее одного курса иммуносупрессивной терапии (ИСТ), у которых количество тромбоцитов составляло ≤30 000/мкл.

Считалось, что большинство участников, 33 (77%), имели первичное рефрактерное заболевание, определенное как отсутствие должного ответа на предыдущую ИСТ по любому из показателей. У остальных 10 участников наблюдался недостаточный ответ тромбоцитов на предыдущее лечение. Все 10 получили не менее 2 предыдущих схем ИСТ, а 50% — не менее 3 предыдущих схем ИСТ. Пациенты с анемией Фанкони, не отвечающей на надлежащую терапию инфекцией, наличием ПНГ-клона в нейтрофилах на уровне ≥50%, были исключены из исследования.

На исходном уровне медиана количества тромбоцитов составляла 20 000/мкл, уровень гемоглобина — 8,4 г/дл, абсолютное количество нейтрофилов (АКН) — 0,58 × 109/л, а абсолютное количество ретикулоцитов — 24,3×109/л. 86% пациентов являлись зависимыми от переливания эритроцитов, а 91% — от переливания тромбоцитов. Большинство пациентов (84%) получили по меньшей мере 2 предыдущих курса ИСТ. У трех пациентов имелись цитогенетические патологии на исходном уровне.

Первичной конечной точкой являлся гематологический ответ по оценке через 12 нед лечения эльтромбопагом. Гематологический ответ был определен как соответствие одному или нескольким из следующих критериев: увеличение количества тромбоцитов до 20 000/мкл от исходного уровня или стабилизация количества тромбоцитов на фоне независимости от переливаний в течение не менее 8 нед; повышение уровня гемоглобина на >1,5 г/дл или уменьшение на ≥4 единицы переливаний эритроцитов в течение 8 нед подряд; увеличение абсолютного количества нейтрофилов (АКН) до 100% или увеличение АКН >0,5 × 109/л.

Частота гематологического ответа составила 40% (17/43 пациентов; 95%: ДИ 25,56), причем у большинства имелся ответ по одному показателю (13/17, 76%), тогда как через 12 нед были отмечены 3 ответа по 2 показателям и 1 ответ по 3 показателям. Применение эльтромбопага прекратили через 16 нед, если гематологический ответ или независимость от переливания не были достигнуты. Продемонстрировашие ответ пациенты продолжили лечение в расширенной фазе исследования. Всего 14 пациентов вошли в эту фазу. 9 из этих пациентов достигли ответа по нескольким показателям, 4 из 9 продолжали получать терапию, а 5 уменьшили объем лечения эльтромбопагом и поддерживали ответ (медиана наблюдения — 20,6 мес, диапазон — от 5,7 до 22,5 мес). Остальные 5 пациентов прекратили терапию: трое из-за рецидива через 3 мес расширенной фазы.

Во время лечения эльтромбопагом 59% (23/39) пациентов достигли независимости от переливаний тромбоцитов (28 дней без переливания), а 27% (10/37) достигли независимости от переливаний эритроцитов (56 дней без переливания).

Наиболее продолжительный период независимости от переливаний тромбоцитов для пациентов без ответа на лечение составлял 27 дням (медиана). Наиболее продолжительный период независимости от переливаний тромбоцитов для пациентов с ответом на лечение составлял 287 дней (медиана). Наиболее продолжительный период независимости от переливаний эритроцитов для пациентов без ответа на лечение составлял 29 дней (медиана). Наиболее продолжительный период независимости от переливаний эритроцитов для пациентов с ответом на лечение составлял 266 дней (медиана).

Более 50% пациентов с ответом на лечение и которые зависели от переливания на исходном уровне достигли снижения на >80% потребности в переливании как тромбоцитов, так и эритроцитов по сравнению с исходным уровнем.

Предварительные данные подтверждающего продолжающегося нерандомизированного открытого исследования фазы II исследования (исследование ELT116826) в одной группе, проведенного с участием пациентов с рефрактерной ТАА, продемонстрировали согласованные результаты. Данные ограничены 21 из запланированных 60 пациентов с гематологическим ответом, о котором сообщили 52% пациентов через 6 мес. Ответ по нескольким показателям зарегистрирован у 45% пациентов.

Фармакокинетика. Фармакокинетические параметры эльтромбопага при применении этого препарата для лечения взрослых, больных идиопатической тромбоцитопенической пурпурой (ИТП), следующие: при применении препарата в дозе 50 мг 1^раз в день максимальная концентрация (C max ) препарата составляет 8,01 мкг/мл (6,73; 9,53), а площадь под кривой «концентрация/время» (AUC)— 108 мкг/мл · ч (88; 134). При применении препарата в дозе 75 мг 1 раз в день C max составляет 12,7 мкг/мл (11,0; 14,5), а AUC — 168 мкг/мл · ч (143; 198).

Фармакокинетические параметры эльтромбопага при применении этого препарата для лечения взрослых, больных хроническим вирусным гепатитом С (ВГС) следующие: при применении препарата в дозе 50 мг 1 раз в день C max составляет 9,08 мкг/мл (7,96; 10,35), а AUC — 166 мкг/мл · ч (143; 192). При применении препарата в дозе 75 мг 1 раз в день C max составляет 16,71 мкг/мл (14,26; 19,58), а AUC — 301 мкг/мл · ч (250; 363). При применении препарата в дозе 100 мг 1 раз в день C max составляет 19,19 мкг/мл (16,81; 21,91), а AUC — 354 мкг/мл · ч (304; 411). Таким образом, при применении одинаковых доз эльтромбопага его экспозиция при лечении больных хроническим ВХС выше его экспозиции при лечении больных ИТП.

Абсорбция и биодоступность. Пик концентрации эльтромбопага достигается через 2-6 ч после перорального применения. Сочетанное применение с антацидами и другими веществами, содержащими поливалентные катионы, такие как молочные продукты и минеральные добавки, существенно снижает концентрацию эльтромбопага. В исследовании относительной биодоступности у взрослых применение эльтромбопага в форме порошка для приготовления пероральной суспензии позволило достичь значения AUC (0—∞) на 22% выше, чем при применении таблеток. Абсолютная биодоступность эльтромбопага при назначении человеку не определена. Основываясь на экскреции с мочой и выведении метаболитов с калом, пероральная абсорбция веществ, связанных с препаратом, после приема разовой дозы 75 мг эльтромбопага составляет около^52%.

Распределение. Эльтромбопаг в значительной степени связывается с белками плазмы человека (>99,9%), преимущественно с альбумином. Эльтромбопаг является субстратом белка резистентности к раку молочной железы, но не является субстратом Р-гликопротеина и транспортных полипептидов органических анионов.

Метаболизм. Эльтромбопаг первично метаболизируется путем расщепления, окисления и конъюгации с глюкуроновой кислотой, глутатионом или цистеином. Во время радиологического исследования эльтромбопаг соответствовал примерно 64% AUC радиоактивного углерода в плазме крови. Также было обнаружено незначительное количество метаболитов, полученных в результате глюкуронизации и окисления, каждый из которых отвечает менее чем за 10% радиоактивности в плазме крови. На основании данных исследования применения у человека радиоактивно меченого радиоактивного эльтромбопага, ожидается, что метаболизм примерно 20% дозы осуществляется путем окисления. По данным исследования in vitro установлено, что изоферменты CYP 1A2 и CYP 2C8 ответственны за метаболизм путем окисления, изоферменты уридиндифосфоглюкуронилтрансферазы UGT 1A1 и UGT 1A3 являются ответственными за глюкуронизацию, а бактерии из нижних отделов ЖКТ могут быть ответственными за процесс расщепления препарата.

Элиминация. Абсорбированный эльтромбопаг интенсивно метаболизируется. Выведение эльтромбопага осуществляется преимущественно с калом (59%), 31% дозы обнаруживается в моче в виде метаболитов. Неизмененный эльтромбопаг в моче не обнаружен. Неизмененный эльтромбопаг, экскретируемый с калом, составляет около 20% дозы. Период полувыведения (T ½ ) эльтромбопага из плазмы крови составляет примерно 21-32 ч.

Фармакокинетические взаимодействия. На основании исследований с радиоактивно меченым эльтромбопагом, можно утверждать, что глюкуронизация играет незначительную роль в его метаболизме. Исследования с применением микросом печени человека продемонстрировали, что именно ферменты UGT 1A1 и UGT 1A3 отвечают за глюкуронизацию эльтромбопага. Эльтромбопаг являлся ингибитором ряда ферментов UGT in vitro. Клинически значимого лекарственного взаимодействия с вовлечением глюкуронизации не ожидается в связи с ограниченным влиянием индивидуальных UGT-ферментов на процесс глюкуронизации эльтромбопага и потенциальных сопутствующих препаратов.

Метаболизм примерно 21% принятой дозы эльтромбопага может осуществляться путем окисления. Исследования с применением микросом печени человека продемонстрировали, что именно ферменты CYP 1A2 и CYP 2C8 отвечают за окисление эльтромбопага. Исследования in vitro и in vivo продемонстрировали, что эльтромбопаг не является ингибитором ферментов CYP.

В исследованиях in^vitro продемонстрировано, что эльтромбопаг является ингибитором транспортеров OATP1B1 и транспортеров белка резистентности рака молочной железы (BCRP — breast cancer resistance protein); Эльтромбопаг повышал экспозицию розувастатина — субстрата OATP1B1 и BCRP в клиническом исследовании взаимодействия лекарственных средств. В клинических исследованиях с применением эльтромбопага рекомендовалось снижение дозы статинов на 50%. Одновременное введение 200 мг циклоспорина (ингибитора BCRP) снижало C max и AUC inf эльтромбопага на 25% и 18% соответственно. Одновременное введение 600 мг циклоспорина снижало C max и AUC inf эльтромбопага на 39% и 24% соответственно.

Эльтромбопаг образует хелатные комплексы с поливалентными катионами, такими как железо, кальций, магний, алюминий, селен и цинк.

В исследованиях in vitro продемонстрировано, что эльтромбопаг не является субстратом для транспортных полипептидов органических анионов OATP1B1, но является ингибитором этого транспортера (значение IC 50 2,7 мкМ [1.2 мкг/мл]). В исследованиях in vitro также продемонстрировано, что эльтромбопаг является ингибитором и субстратом транспортеров белка резистентности рака молочной железы (значение IC 50 2,7 мкМ [1.2 мкг/мл]).

Отдельные группы пациентов.

Почечная недостаточность. Фармакокинетику эльтромбопага изучали после применения этого препарата у взрослых пациентов с почечной недостаточностью. После приема разовой дозы 50^мг AUC эльтромбопага снижалась на 32% у больных с легкой почечной недостаточностью, на 36% — у больных с умеренной почечной недостаточностью и на 60% — у больных с тяжелой почечной недостаточностью по сравнению со здоровыми добровольцами. Хотя обычно у пациентов с почечной недостаточностью снижается концентрация эльтромбопага в плазме крови, существует существенная вариабельность показателей экспозиции при сравнении пациентов с почечной недостаточностью и здоровых добровольцев. Пациентам с почечной недостаточностью необходимо применять эльтромбопаг с осторожностью и при осуществении постоянного контроля, например путем измерения креатинина в плазме крови и/или проведения анализа мочи. Эффективность и безопасность эльтромбопага у пациентов с умеренной или тяжелой почечной недостаточностью и нарушениями функции печени не определены.

Печеночная недостаточность. Фармакокинетику эльтромбопага изучали после применения этого препарата у взрослых пациентов с печеночной недостаточностью. После приема разовой дозы 50 мг AUC эльтромбопага увеличивалась на 41% у пациентов с легкой печеночной недостаточностью, на 80% — у пациентов с умеренной печеночной недостаточностью и на 93% — у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью по сравнению с соответствующим показателем у здоровых добровольцев. Имеется существенная вариабельность показателей экспозиции при сравнении пациентов с печеночной недостаточностью и здоровых добровольцев.

Влияние печеночной недостаточности на фармакокинетику эльтромбопага при повторном применении было изучено путем популяционного фармакокинетического анализа с участием 28^здоровых добровольцев и 714 пациентов с нарушением функции печени (673 пациента с ВГС и 41 пациент с хронической болезнью печени другой этиологии). Из указанных 714 пациентов у 642 пациентов наблюдалось легкое нарушение функции печени, у 67 — умеренное нарушение функции печени и у 2 — тяжелое нарушение функции печени. У пациентов с легкой степенью печеночной недостаточности отмечались примерно на 111% (95% ДИ: от^45 до^283%) более высокие показатели AUC эльтромбопага в плазме крови, а у пациентов с умеренной степенью печеночной недостаточности отмечались на 183% (95% ДИ: от 90% до 459%) более высокие показатели AUC эльтромбопага в плазме крови по сравнению с соответствующим показателем у здоровых добровольцев.

Поэтому эльтромбопаг не следует применять для лечения пациентов с ИТП и печеночной недостаточностью (оценка по шкале Чайлда-Пью ≥5), если ожидаемая польза от применения препарата не будет превышать риск тромбоза портальных вен (см.^ПРИМЕНЕНИЕ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Пациентам с печеночной недостаточностью следует с осторожностью применять эльтромбопаг. Пациентам с хронической ИТП и легкой, умеренной и тяжелой печеночной недостаточностью лечение эльтромбопагом следует начинать со сниженной дозы 25 мг 1 раз в день.

Расовая принадлежность. Влияние восточноазиатского происхождения пациента на фармакокинетику эльтромбопага оценивали с помощью анализа популяционной фармакокинетики у 111 здоровых взрослых (31 человек восточноазиатского происхождения) и 88 пациентов с ИТП (18 человек восточноазиатского происхождения). По данным анализа популяционной фармакокинетики у пациентов с ИТП восточноазиатского происхождения значения AUC эльтромбопага оказались примерно на 49% выше, чем у пациентов других рас, в основном представителей европеоидной расы (см.^ПРИМЕНЕНИЕ).

Влияние восточно/юго-восточного азиатского происхождения пациента (например китайского, японского, тайваньского, корейского или тайского) на фармакокинетику эльтромбопага оценивали с применением анализа популяционной фармакокинетики у 635 пациентов с ВГС (145 — восточноазиатского ). На основании оценок анализа популяционной фармакокинетики у пациентов восточно/юго-восточного азиатского происхождения значения AUC эльтромбопага оказались примерно на 55%^выше, чем у пациентов других рас, в основном представителей европеоидной расы (см.^ПРИМЕНЕНИЕ).

Пол. Влияние пола на фармакокинетику эльтромбопага оценивали с использованием анализа популяционной фармакокинетики у 111 здоровых взрослых (14 женщин) и 88 пациентов с ИТП (57 женщин). По данным анализа популяционной фармакокинетики у пациенток с ИТП значения AUC эльтромбопага оказались примерно на 23% выше, чем у пациентов мужского пола, без коррекции по массе тела.

Влияние пола на фармакокинетику эльтромбопага оценивали с использованием анализа популяционной фармакокинетики у 635 пациентов с ВГС (260 женщин). По результатам моделирования у женщин с ВГС значения AUC эльтромбопага оказались примерно на 41% выше, чем у мужчин.

Возраст. Влияние возраста на фармакокинетику эльтромбопага оценивали с использованием анализа популяционной фармакокинетики у 28 здоровых лиц, 673 пациентов с ВГС и 41 пациента с хроническим заболеванием другой этиологии в возрасте от 19 до 74 лет. Данные фармакокинетики эльтромбопага у пациентов в возрасте старше 75 лет отсутствуют. По результатам популяционного фармакокинетического анализа, у пациентов пожилого возраста (>65 лет) значение AUC эльтромбопага в плазме крови было на 41% выше по сравнению с более молодыми пациентами.

Дети (от 1^года до 17 лет). По данным клинических исследований, усиление выведения эльтромбопага из плазмы крови после перорального приема происходит при увеличении массы тела. Влияние расы и пола на показатели фармакокинетики эльтромбопага у детей и взрослых пациентов совпадают. Значения AUC эльтромбопага в плазме крови у пациентов восточно/юго-восточного азиатского происхождения были примерно на 43% выше по сравнению с пациентами других рас. Значения AUC эльтромбопага в плазме крови у пациенток с ИТП были примерно на 25% выше по сравнению с пациентами мужского пола.

Параметры фармакокинетики эльтромбопага у детей с ИТП представлены в таблице^2.

Таблица 2. Средние значения параметров фармакокинетики эльтромбопага в плазме крови в равновесном состоянии детей с ИТП (50 мг 1 раз в день)

