влияние эльтромбопага на другие лекарственные средства .

Ингибиторы ГМГ-КоА (гидроксиметилглютарил-коэнзим А) редуктазы. Исследование in vitro продемонстрировало, что эльтромбопаг не является субстратом для транспортных полипептидов органических анионов (OATP1B1), но является ингибитором этих транспортеров. Исследование in vitro также продемонстрировало, что эльтромбопаг является субстратом и ингибитором белка резистентности рака молочной железы (BCRP). Прием эльтромбопага 75 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней в сочетании с разовой дозой 10 мг розувастатина, субстрата OATP1B1 и BCRP, 39 здоровыми взрослыми добровольцами привело к увеличению C max розувастатина плазмы на 103% (90% доверительный интервал [ДИ]: 82%, 126% AUC 0-∞ на 55% (90% ДИ: 42%, 69%). Можно ожидать также взаимодействия с другими ингибиторами ГМГ-КоА, включая аторвастатин, флувастатин, ловастатин, правастатин и симвастатин. При сочетанном применении с эльтромбопагом следует снижать дозы статинов и тщательно контролировать побочные действия, вызванные статинами.

Субстраты OATP1B1 и BCRP. Применять эльтромбопаг вместе с другими субстратами OATP1B1 (например метотрексатом) и BCRP (например топотеканом и метотрексатом) следует с осторожностью.

Субстраты цитохрома Р450. В исследованиях по использованию печеночных микросом человека было установлено, что эльтромбопаг (в дозе до 100 µM) in vitro не тормозит CYP 450 энзимы 1A2, 2A6, 2C19, 2D6, 2E1, 4A4/5 и 4A9/11 и тормозит CYP 2C8 и CYP 2C9, если при измерении использовать паклитаксел и диклофенак как тестовые субстраты. Применение 75 мг эльтромбопага 24 здоровыми мужчинами-добровольцами не тормозило или индуцировало метаболизм тестовых субстратов для 1A2 (кофеина), 2C19^(омепразола), 2C9 (флурбипрофена) или 3A4 (мидазолама). В случае сочетанного применения эльтромбопага и субстратов CYP 450 клинически значимого взаимодействия не ожидается.

Ингибиторы протеазы ВГС. Коррекции дозы не требуется, если эльтромбопаг применяют в сочетании с телапревиром или боцепревиром. Сочетанное применение разовой дозы эльтромбопага 200 мг из 750 мг телапревира каждые 8 ч не изменяет концентрации телапревира в плазме.

Сочетанное назначение разовой дозы эльтромбопага 200 мг из 800 мг боцепревира каждые 8 ч не изменяет AUC 0-t , но увеличивает C max на 20% и снижает C min на 32%. Клиническая значимость снижения C min не определена, рекомендуется тщательный клинический и лабораторный контроль супрессии ВГС.

Влияние других лекарственных средств на эльтромбопаг .

Циклоспорин. Исследования in vitro продемонстрировали, что эльтромбопаг является субстратом и ингибитором резистентности белка рака молочной железы. Снижение влияния эльтромбопага наблюдалось при сочетанном применении 200 и 600 мг циклоспорина (ингибитора BCRP). Одновременное применение 200 мг циклоспорина уменьшало C max и AUC 0-∞ эльтромбопага на 25% и 18% соответственно. Одновременное применение 600 мг циклоспорина уменьшало C max и AUC 0-∞ эльтромбопага на 39% и 24% соответственно. Коррекция дозы эльтромбопага во время лечения выполняется на основании количества тромбоцитов пациента. Следует контролировать количество тромбоцитов по меньшей мере 1 раз в нед в течение 2–3 нед после назначения сочетанного применения эльтромбопага с циклоспорином. Может быть необходимым увеличение дозы эльтромбопага согласно количеству тромбоцитов.

Поливалентные катионы (хелатные соединения). Эльтромбопаг вступает в хелатное соединение с поливалентными катионами, такими как алюминий, кальций, железо, магний, селен и цинк. Назначение эльтромбопага в разовой дозе 75 мг с поливалентным антацидом, содержащим катионы (1524 мг гидроксида алюминия и 1425 мг карбоната магния), уменьшило AUC 0-∞ эльтромбопага в плазме крови на 70% и C max — на 70%. Антациды, молочные продукты и другие вещества, содержащие поливалентные катионы, такие как минеральные добавки, следует принимать по меньшей мере за 2 ч до или через 4 ч после применения эльтромбопага, чтобы предупредить значительное уменьшение абсорбции эльтромбопага за счет хелатного соединения.

Взаимодействие с пищей. Применение эльтромбопага в форме таблеток вместе с пищей с высоким содержанием кальция (например с молочными продуктами), значительно уменьшило AUC 0-∞ и C max . И противоположно этому, прием эльтромбопага за 2 ч до или 4 ч после еды с высоким или низким содержанием кальция (<50 мг кальция) не изменило экспозицию эльтромбопага в плазме до клинически значимой степени.

Прием однократной дозы эльтромбопага 50 мг в форме таблетки вместе со стандартным высококалорийным завтраком с высоким содержанием жиров, включая молочные продукты, уменьшает AUC эльтромбопага в плазме крови на 59%, а C max — на 65%.

Прием однократной дозы 25 мг эльтромбопага в форме порошка для приготовления суспензии для перорального приема в сочетании со среднекалорийной пищей с высоким содержанием кальция, средним содержанием жиров уменьшал плазменный среднюю AUC 0-∞ эльтромбопага на 75% и среднюю C max на 79%. Такое уменьшение экспозиции становилось слабее при применении разовой дозы 25 мг эльтромбопага в форме порошка для приготовления суспензии для перорального приема за 2^ч до еды с высоким содержанием кальция (среднее значение AUC 0-∞ уменьшалось на 20%, а среднее значение C max — на 14%).

Продукты питания с низким содержанием кальция (<50 мг кальция), в том числе фрукты, нежирная ветчина, говядина и необогащенный (без добавления кальция, магния или железа) фруктовый сок, необогащенное соевое молоко и необогащенные крупы существенно не влияли на экспозицию эльтромбопага, независимо от калорийности и содержания жиров.

Лопинавир/ритонавир. Сочетанное применение эльтромбопага с лопинавиром/ритонавиром (ЛПВ/РТВ) может снижать концентрацию эльтромбопага. Исследование, проведенное с участием 40 здоровых добровольцев, продемонстрировало, что сочетанное назначение единственной дозы эльтромбопага 100 мг с ЛПВ/РТВ 400/100 мг 2 раза в сутки привело к уменьшению AUC 0-∞ эльтромбопага в плазме крови на 17%. Поэтому применять эльтромбопаг в сочетании с лопинавиром/ритонавиром следует с осторожностью. Для правильного определения дозы эльтромбопага необходимо тщательно проверять количество тромбоцитов в случае одновременного начала или прекращения лечения лопинавиром/ритонавиром.

Ингибиторы и индукторы CYP 1A2 и CYP 2C8. Метаболизм эльтромбопага осуществляется несколькими путями, включая CYP 1A2, CYP 2C8, UGT 1A1 и UGT 1A3. Лекарственные средства, влияющие на ингибирование или индукцию одного фермента, вряд ли могут оказывать существенное воздействие на концентрации эльтромбопага в плазме крови; тогда как лекарственные средства, влияющие на ингибирование или индукцию нескольких ферментов, обладают потенциалом потенциал увеличения (например, флувоксамин) или уменьшения (например, рифампицин) концентраций эльтромбопага.

Ингибиторы протеазы ВГС. Результаты исследования взаимодействия фармакокинетики двух лекарственных средств демонстрируют, что сочетанное введение с одной дозой эльтромбопага 200 мг повторных доз боцепревира 800 мг каждые 8 ч или телапревира 750 мг каждые 8 ч не вызывает клинически значимых изменений концентрации эльтромбопага в плазме крови.

Лекарственные средства для лечения ИТП. Лекарственные средства, которые применяют в сочетании с эльтромбопагом в клинических исследованиях для лечения ИТП, включают ГКС, даназол и/или азатиоприн, в/в введение иммуноглобулина и анти-D-иммуноглобулина. В случае сочетанного применения эльтромбопага с другими лекарственными средствами для лечения ИТП следует контролировать количество тромбоцитов, чтобы удерживать его в пределах рекомендуемого диапазона (см. ПРИМЕНЕНИЕ).