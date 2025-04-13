Киев (адрес не указан)
Доступно в 290 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8660,36 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8656,36 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
4221,85
Экономия при брони: -218,50 грн
4003,35 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8086,90
Экономия при брони: -61,50 грн
8025,40 грн
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8050,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 29 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
9522,98
Экономия при брони: -346,28 грн
9176,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
7827,29 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8050,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8011,04 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8050,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8050,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8050,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8050,10 грн
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8656,54
Экономия при брони: -392,51 грн
8264,03 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8050,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8050,10 грн
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
2142,24
Экономия при брони: -77,19 грн
2065,05 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8050,10 грн
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8914,38
Экономия при брони: -434,43 грн
8479,95 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8050,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8050,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8050,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8050,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8050,10 грн
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
2171,70
Экономия при брони: -82,32 грн
2089,38 грн