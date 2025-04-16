Николаев (адрес не указан)
Доступно в 811 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
4414,77
Экономия при брони: -299,44 грн
4115,32 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8439,48 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8809,72
Экономия при брони: -308,44 грн
8501,28 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8554,32
Экономия при брони: -558,50 грн
7995,82 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8398,89
Экономия при брони: -411,03 грн
7987,86 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8863,81
Экономия при брони: -406,30 грн
8457,51 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8262,48 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Николаевская, 15
4.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8524,84 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8339,19
Экономия при брони: -307,54 грн
8031,65 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 15/2
54.5 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
2279,83
Экономия при брони: -112,77 грн
2167,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 3
58.1 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8600,26
Экономия при брони: -556,22 грн
8044,04 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8433,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Палия Семена, 118
98.0 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8114,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 100/1
98.6 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
9100,91
Экономия при брони: -520,03 грн
8580,88 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Марсельская, 32/3
99.0 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
4318,65 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Заболотного Академика, 26/1
99.1 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8943,59
Экономия при брони: -577,63 грн
8365,96 грн
Аптека копейка
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
99.2 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8949,22
Экономия при брони: -340,88 грн
8608,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
99.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
10038,44
Экономия при брони: -661,56 грн
9376,88 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Канатная, 72
107.4 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8505,64
Экономия при брони: -470,02 грн
8035,62 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8323,84 грн