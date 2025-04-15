Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
7948,00 грн
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8233,00
Экономия при брони: -231,00 грн
8002,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
5614,50
Экономия при брони: -0,52 грн
5613,98 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
9157,53
Экономия при брони: -490,16 грн
8667,37 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
6761,15
Экономия при брони: -436,85 грн
6324,29 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8928,37
Экономия при брони: -335,13 грн
8593,24 грн
Народная аптека
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
7948,00
Экономия при брони: -150,40 грн
7797,60 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
7891,03 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Космическая, 19
6.7 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
2200,00
Экономия при брони: -124,22 грн
2075,78 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
7948,00
Экономия при брони: -224,80 грн
7723,20 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.0 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
6959,94
Экономия при брони: -457,61 грн
6502,33 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
8.2 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
6480,82
Экономия при брони: -319,76 грн
6161,06 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
7948,00
Экономия при брони: -224,80 грн
7723,20 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
7948,00
Экономия при брони: -150,40 грн
7797,60 грн
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8070,74 грн
Социальный проект благодия
Запорожье, ул. Счастливая, 9
8.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
9076,30
Экономия при брони: -688,16 грн
8388,14 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
9.0 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8091,19 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
11.8 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
6606,84
Экономия при брони: -262,27 грн
6344,57 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
65.0 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8934,00 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Независимости, 17
65.3 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8538,10 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Независимости, 16
65.4 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
9275,84
Экономия при брони: -553,85 грн
8721,99 грн
Аптека копейка
Днепр, просп. Поля Александра, 102
65.7 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8727,63
Экономия при брони: -291,54 грн
8436,09 грн