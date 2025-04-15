Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8663,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 82
1.5 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
7729,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8510,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
7729,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8323,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
4.1 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8502,54 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8093,00
Экономия при брони: -151,10 грн
7941,90 грн
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8093,00
Экономия при брони: -140,40 грн
7952,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8089,20
Экономия при брони: -147,30 грн
7941,90 грн
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8036,40
Экономия при брони: -83,80 грн
7952,60 грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Долина, ул. Грушевского Михаила, 2
95.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8026,90
Экономия при брони: -16,30 грн
8010,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
7825,12 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 3 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
7829,36 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Демидовка, ул. Мира, 46
114.6 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8046,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 3 мин
Тернополь, ул. Торговица, 9
118.1 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8422,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Тернополь, ул. Торговица, 7
118.2 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
7844,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Тернополь, ул. Тарнавского Мирона Генерала, 32
120.4 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8054,21 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Тернополь, ул. 15-го Апреля, 23
121.1 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
7818,00
Экономия при брони: -220,00 грн
7598,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Смыга, ул. Дружбы, 11/15
132.7 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8046,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Млинов, ул. Бандеры Степана, 40-А
136.1 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8046,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Дубно, ул. Галицкого Данила, 7
138.6 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8046,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 3 мин
Дубно, ул. Галицкого Данила, 5
138.7 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8046,20 грн