Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8323,84 грн
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8518,20 грн
Виола
Одесса, дорога Фонтанская, 59
8.0 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8649,20 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Марсельская, 32/3
12.5 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
4318,65 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Палия Семена, 118
14.0 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8114,50 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8439,48 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8262,48 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Николаевская, 15
115.3 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8524,84 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8433,40 грн
Аптека низких цен
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 15/2
144.1 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8937,98
Экономия при брони: -504,86 грн
8433,12 грн
Аптека низких цен
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 3
148.1 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8449,46
Экономия при брони: -398,56 грн
8050,90 грн
Аптека низких цен
Любашевка, ул. Софиевская, 93-Б
153.3 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8735,00
Экономия при брони: -275,37 грн
8459,63 грн
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
9054,55
Экономия при брони: -285,83 грн
8768,72 грн
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
7835,72 грн
Аптека шар@
Подольск, ул. Школьная, 2-Р
165.8 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
9916,20
Экономия при брони: -662,31 грн
9253,89 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 9
251.3 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8871,24
Экономия при брони: -440,61 грн
8430,63 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
251.3 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8887,93
Экономия при брони: -299,96 грн
8587,97 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 11/31
252.4 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
9202,12
Экономия при брони: -771,50 грн
8430,62 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Френчко Виктора, 31-А
252.4 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
9162,60
Экономия при брони: -606,46 грн
8556,14 грн
Аптека нежных цен
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 74
252.8 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
9049,96
Экономия при брони: -560,34 грн
8489,62 грн
Народная аптека
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
253.8 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8050,10 грн