Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
9132,29
Экономия при брони: -502,85 грн
8629,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8874,62
Экономия при брони: -437,29 грн
8437,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8991,23
Экономия при брони: -496,52 грн
8494,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8687,53
Экономия при брони: -458,84 грн
8228,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
1815,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
3610,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
7261,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
7364,31 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
6417,83 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
7818,00
Экономия при брони: -147,00 грн
7671,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8963,61
Экономия при брони: -590,35 грн
8373,26 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, шоссе Днепровское, 2
2.8 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8057,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
4459,89
Экономия при брони: -175,35 грн
4284,53 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
7818,00
Экономия при брони: -147,00 грн
7671,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8622,62
Экономия при брони: -552,85 грн
8069,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
7693,06 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
9055,77
Экономия при брони: -1526,87 грн
7528,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
6668,34
Экономия при брони: -354,52 грн
6313,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
3848,99 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
5655,89 грн