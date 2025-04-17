Винница (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
9258,98
Экономия при брони: -574,45 грн
8684,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
7717,48 грн
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
7871,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8521,71
Экономия при брони: -545,14 грн
7976,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8870,72
Экономия при брони: -357,56 грн
8513,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8839,14
Экономия при брони: -409,88 грн
8429,26 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
9099,38
Экономия при брони: -583,61 грн
8515,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8804,08
Экономия при брони: -309,68 грн
8494,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
6700,25
Экономия при брони: -255,39 грн
6444,86 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
4027,00
Экономия при брони: -161,08 грн
3865,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8933,76
Экономия при брони: -501,41 грн
8432,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
4572,04
Экономия при брони: -288,06 грн
4283,98 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
7910,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
5.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
7899,96 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 14
6.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8028,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Ващука Николая, 22
7.0 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
7758,72 грн
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Свк фарм
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Хмельник, просп. Свободы, 13
53.1 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8014,00
Экономия при брони: -320,56 грн
7693,44 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8067,00
Экономия при брони: -322,68 грн
7744,32 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Расковой, 1
75.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8768,00
Экономия при брони: -350,72 грн
8417,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 12
100.9 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №14
Glaxo Wellcome
8011,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 61
101.8 км
Револад™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер №28
Glaxo Wellcome
8073,60
Экономия при брони: -46,70 грн
8026,90 грн