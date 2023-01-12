у пациентов с сахарным диабетом или факторами риска развития сахарного диабета, в начале терапии сульпиридом следует выполнять надлежащий контроль уровня глюкозы в крови.

Кроме особых случаев, это лекарственное средство не следует назначать пациентам с болезнью Паркинсона.

Для пациентов с почечной недостаточностью рекомендуются сниженные дозы и усиленный мониторинг; в случае серьезной почечной недостаточности желательно проводить прерывистые курсы лечения.

Во время лечения сульпиридом необходимо более тщательное наблюдение для больных эпилепсией, поскольку сульпирид может снижать судорожный порог (были сообщения о случаях возникновения судорог у пациентов, лечившихся сульпиридом (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ)), пациентов пожилого возраста, которые являются восприимчивыми к развитию постуральной гипотензии, седативного воздействия и экстрапирамидных эффектов препарата.

У пациентов с агрессивным поведением или ажитацией с импульсивностью сульпирид следует назначать вместе с седативными средствами.

Сообщалось, что на фоне применения антипсихотиков, в том числе сульпирида, возникали лейкопения, нейтропения и агранулоцитоз. Инфекции неустановленной этиологии или повышение температуры тела неустановленной этиологии могут быть признаками лейкопении (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ): в таких случаях следует немедленно провести анализ крови.

Потенциально летальный злокачественный нейролептический синдром. В случае повышения температуры тела невыясненной этиологии лечение необходимо немедленно прекратить, поскольку это может быть одним из симптомов злокачественного синдрома, который может развиваться при приеме нейролептиков (бледность, гипертермия, автономные расстройства, нарушение сознания, ригидность мышц).

Признаки дисфункции вегетативной нервной системы, такие как повышенное потоотделение и изменения АД, могут развиваться до появления гипертермии, в связи с чем их следует рассматривать как ранние тревожные симптомы.

Хотя этот эффект нейролептиков может иметь идиосинкратическую природу, могут отмечаться факторы риска, такие как обезвоживание и органическое повреждение головного мозга.

Удлинение интервала Q–T. Сульпирид может приводить к дозозависимому удлинению интервала Q–T. Этот эффект, который, как известно, повышает риск развития серьезных вентрикулярных аритмий, в частности двунаправленной веретенообразной желудочковой тахикардии, чаще наблюдается у пациентов с брадикардией, гипокалиемией и врожденным или приобретенным удлинением интервала Q–T (когда сульпирид принимается одновременно с лекарственным средством, которое приводит к удлинению интервала Q–T), см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.

Учитывая это, перед введением препарата и если позволяет клиническая ситуация, следует проверить наличие у пациентов факторов риска, которые могут обусловливать развитие этого типа аритмии. Факторы риска: брадикардия <55 уд./мин, гипокалиемия, врожденное удлинение интервала Q–T, применение лекарственного средства, которое может вызывать выраженную брадикардию (<55 уд./мин), гипокалиемию, замедление внутрисердечной проводимости или удлинение Q–T-интервала (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

За исключением неотложных случаев, рекомендуется провести ЭКГ-исследование во время начального обследования пациентов, которые должны получать лечение нейролептическим препаратом.

Инсульт. Во время рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследований у пациентов пожилого возраста с деменцией, которые лечились некоторыми атипичными антипсихотиками, наблюдали повышенный риск инсульта по сравнению с теми, кто получал плацебо. Механизм этого повышения риска неизвестен. Нельзя исключать существование повышенного риска при применении других антипсихотических агентов или в других популяциях пациентов. Пациентам с факторами риска инсульта это лекарственное средство назначают с осторожностью.

Пациенты пожилого возраста с деменцией. Риск летального исхода повышается у пациентов пожилого возраста с психозом, вызванным деменцией, и получающих лечение антипсихотическими средствами.

Анализ данных исследований с участием пациентов, которые в целом принимали атипичные антипсихотические средства, показал, что риск летального исхода повышался в 1,6‒1,7 раза среди пациентов, принимавших эти препараты, по сравнению с плацебо.

После завершения среднего срока лечения, длившегося 10 нед, риск летального исхода составил 4,5% в группе пациентов, получавших лечение, по сравнению с 2,6% в группе плацебо.

Хотя причины летального исхода во время клинических исследований с применением атипичных антипсихотических средств были различными, большинство летальных случаев наступало в результате сердечно-сосудистых (таких как сердечная недостаточность, внезапная смерть) или инфекционных заболеваний (например пневмония).

Эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что лечение стандартными антипсихотическими средствами может повышать вероятность летального исхода так же, как и в случае применения атипичных антипсихотических средств.

Соответствующая роль антипсихотического средства и характеристик пациента в повышении уровня смертности в эпидемиологических исследованиях остается неопределенной.

Венозная тромбоэмболия. При применении антипсихотических средств сообщалось о редких летальных случаях при венозной тромбоэмболии. Поскольку больные, принимающие антипсихотические средства, часто имеют приобретенные факторы риска развития венозной тромбоэмболии, до начала и во время лечения необходимо определить все потенциальные факторы риска развития этой патологии и принять предупредительные меры (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Не рекомендуется принимать этот препарат одновременно с алкоголем, леводопой, агонистами допаминовых рецепторов, противопаразитическими средствами, которые могут вызвать пароксизмальную желудочковую тахикардию типа пируэт (torsades de pointes), с метадоном, другими нейролептиками и лекарственными средствами, которые могут вызвать пароксизмальную желудочковую тахикардию типа пируэт (torsades de pointes), см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.

В случае применения препарата даже в низких дозах следует учитывать риск развития поздней дискинезии, в частности среди лиц пожилого возраста.

Сульпириду присущ антихолинергический эффект, поэтому его с осторожностью следует применять у пациентов с глаукомой, кишечной непроходимостью, врожденным стенозом ЖКТ, задержкой мочи и гиперплазией предстательной железы в анамнезе.

Сульпирид следует применять с осторожностью у пациентов со склонностью к АГ, особенно лиц пожилого возраста, из-за риска возникновения гипертонического криза.

Предупреждение о вспомогательных веществах. Таблетки Бетамакс содержат лактозу. Это лекарственное средство не рекомендуется применять у пациентов с редкой врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом Lapp лактазы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы.

Применение в период беременности или кормления грудью

Беременность. У животных наблюдалось снижение фертильности, связанное с фармакологическими свойствами лекарственного средства (пролактинопосредованный эффект).

Исследования на животных не свидетельствуют о непосредственном или опосредованном вредном влиянии на течение беременности, развитие эмбриона/плода и/или послеродовое развитие.

Клинические данные о применении в период беременности очень ограничены, поэтому применение не рекомендуется.

Касательно людей доступно очень ограниченное количество данных о влиянии на течение беременности. Почти во всех случаях нарушения развития плода или новорожденных, о которых сообщалось в контексте применения сульпирида в период беременности, допускаются альтернативные объяснения, которые кажутся более вероятными. Таким образом, из-за ограниченного опыта применения сульпирида во время беременности его применение не рекомендуется. Новорожденные, матери которых получали антипсихотики в III триместр беременности, после рождения подвержены риску возникновения побочных эффектов, в том числе экстрапирамидных симптомов и/или симптомов отмены препарата, с разной степенью тяжести и продолжительности. Сообщалось о таких побочных реакциях: возбуждение, гипертонус, гипотонус, тремор, сонливость, расстройство дыхания и проблемы с питанием. В связи с этим состояние новорожденных необходимо тщательно контролировать.

Кормление грудью. Поскольку сульпирид проникает в грудное молоко, кормление грудью во время лечения не рекомендуется.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Сульпирид действует на ЦНС и может вызвать сонливость, головокружение, нарушения зрения и замедлить психомоторные реакции (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Во время применения препарата противопоказано управлять транспортными средствами и работать с механизмами.