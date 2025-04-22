Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Киев
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
417,00
Экономия при брони: -45,90 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
138,44
Экономия при брони: -15,24 грн
Свк фарм
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
400,00
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
417,00
Экономия при брони: -45,90 грн
Аптека 36,6
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
417,00
Экономия при брони: -45,90 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3
10.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
393,00
Экономия при брони: -21,90 грн
В городах рядом
Аптека интернет цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
14.9 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
393,00
Экономия при брони: -21,90 грн
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
20.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
393,00
Экономия при брони: -21,90 грн
Свк фарм
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
94.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
401,00
Экономия при брони: -20,05 грн
Авк фарм
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
134.5 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
411,00
Экономия при брони: -12,33 грн
Авк фарм
Коростень, ул. Грушевского, 20
143.5 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
399,00
Экономия при брони: -11,97 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Житомирская, 38
150.9 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
381,00
Экономия при брони: -11,43 грн
Народная аптека
Черкассы, ул. Надпольная, 340
159.5 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
408,00
Экономия при брони: -23,70 грн
Народная аптека
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
190.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
423,00
Экономия при брони: -44,40 грн
Мед-сервис
Гадяч, пл. Мира, 11-Б
245.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Бажаемо здоровья
Новые Санжары, ул. Независимости, 35/14
298.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Аптека низких цен
Ровно, ул. Соборная, 135
303.2 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
130,18
Экономия при брони: -4,85 грн
Аптека бам
Кременец, ул. Шевченко Тараса, 46-А
343.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
438,90
Экономия при брони: -22,60 грн