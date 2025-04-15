Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
136,86
Экономия при брони: -10,99 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
411,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
411,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
411,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
411,00
Экономия при брони: -8,10 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
274,14
Экономия при брони: -22,01 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
411,00
Экономия при брони: -8,10 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
411,00
Экономия при брони: -32,40 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
399,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Народная аптека
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
4.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
426,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
4.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
411,00
Экономия при брони: -36,00 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Народная аптека
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Мед-сервис
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
5.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
426,00
Экономия при брони: -47,40 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
411,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
8.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
411,00
Экономия при брони: -36,00 грн