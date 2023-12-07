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Активные вещества — “С”СУЛЬПИРИД (SULPIRIDUM)

СУЛЬПИРИД (SULPIRIDUM) Действующее вещество

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Найдено: 13 препаратов
Эглонил капсулы, 50 мг, блистер, № 30; Санофи-Авентис Украина
Эглонил Капсулы, 50 мг, блистер, № 30 Санофи-Авентис Украина
В 867 аптеках
от 211,90 грн
Цены в аптеках
Эглонил таблетки, 200 мг, блистер, № 12; Санофи-Авентис Украина
Эглонил Таблетки, 200 мг, блистер, № 12 Санофи-Авентис Украина
В 841 аптеке
от 145,76 грн
Цены в аптеках
Эглонил раствор для инъекций, 100 мг, ампула, 2 мл, № 6; Санофи-Авентис Украина
Эглонил Раствор для инъекций, 100 мг, ампула, 2 мл, № 6 Санофи-Авентис Украина
В 770 аптеках
от 207,71 грн
Цены в аптеках
Сульпирид капсулы твердые, 50 мг, блистер, № 24; Тева Украина
Сульпирид Капсулы твердые, 50 мг, блистер, № 24 Тева Украина
В 690 аптеках
от 117,58 грн
Цены в аптеках
Сульпирид капсулы твердые, 100 мг, блистер, № 24; Тева Украина
Сульпирид Капсулы твердые, 100 мг, блистер, № 24 Тева Украина
В 489 аптеках
от 156,78 грн
Цены в аптеках
Сульпирид таблетки, 200 мг, блистер, № 12; Тева Украина
Сульпирид Таблетки, 200 мг, блистер, № 12 Тева Украина
В 259 аптеках
от 147,24 грн
Цены в аптеках
Бетамакс таблетки, 50 мг, блистер, № 30; Grindeks
Бетамакс Таблетки, 50 мг, блистер, № 30 Grindeks
В 154 аптеках
от 159,55 грн
Цены в аптеках
Бетамакс таблетки, 200 мг, блистер, № 30; Grindeks
Бетамакс Таблетки, 200 мг, блистер, № 30 Grindeks
В 103 аптеках
от 238,07 грн
Цены в аптеках
Бетамакс таблетки, 100 мг, блистер, № 30; Grindeks
Бетамакс Таблетки, 100 мг, блистер, № 30 Grindeks
В 100 аптеках
от 125,00 грн
Цены в аптеках
Сульпирид-ЗН раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10; Здоровье Группа компаний
Сульпирид-ЗН Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, в блистере в коробке, в блистере в коробке, № 10 Здоровье Группа компаний
В 99 аптеках
от 130,11 грн
Цены в аптеках
Сульпирид-ЗН таблетки, 50 мг, блистер, № 30; Здоровье Группа компаний
Сульпирид-ЗН Таблетки, 50 мг, блистер, № 30 Здоровье Группа компаний
В 58 аптеках
от 75,76 грн
Цены в аптеках
Сульпирид-ЗН таблетки, 200 мг, блистер, № 10; Здоровье Группа компаний
Сульпирид-ЗН Таблетки, 200 мг, блистер, № 10 Здоровье Группа компаний
В 23 аптеках
от 90,24 грн
Цены в аптеках
Рестфул раствор для инъекций, 100 мг, ампула, 2 мл, № 6; Bros
Рестфул Раствор для инъекций, 100 мг, ампула, 2 мл, № 6 Bros
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, капсулы, р-р для инъекций.
СУЛЬПИРИД (SULPIRIDUM)
CAS №: 15676-16-1 C15H23N3O4S
MeSH, RTECS, USPDDN: 5-(аминосульфонил)-N-((1-этил-2-пирролидинил)метил)-2-метокси-бензамид.
Форма выпуска: таблетки, таблетки п/о, капсулы, р-р для инъекций.

обладает умеренной нейролептической активностью в сочетании со стимулирующим и тимолептическим действием. Является селективным антагонистом дофамина и серотонина. Обладает антиэметическим эффектом.
При пероральном приеме всасывается 25–35% сульпирида. Одновременный прием пищи ухудшает всасывание. Концентрация в плазме крови пропорциональна принятой дозе. Менее 40% сульпирида связывается с белками плазмы крови. T½ — 7 ч. Общий клиренс — 126 мл/мин. Незначительное количество сульпирида проникает в грудное молоко и через ГЭБ (0,1% принятой дозы). В минимальном количестве проникает через плацентарный барьер.

невроз, мигрень, головокружение, психосоматические заболевания, острый и хронический психоз; у детей — психоз и выраженные нарушения поведения. Применяют при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (в качестве вспомогательного средства в комбинации с антисекреторными препаратами).

средние рекомендуемые дозы для взрослых при шизофрении составляют 200–1200 мг/сут (обычно от 400 до 800 мг) в начале лечения, затем дозу подбирают в зависимости от клинических симптомов. Более низкие дозы обычно эффективны в случае появления острых симптомов заболевания у больных, ранее не получавших лечения; больным, ранее получавшим лечение, сульпирид назначают в более высоких дозах. При депрессии назначают в дозе до 1000 мг/сут; при синдроме Туретта — 200–1000 мг/сут; при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки — 50–100 мг/сут.
Детям назначают из расчета 5–10 мг/кг массы тела в сутки.
Принимают 2–3 раза в сутки за 1 ч до или через 2 ч после еды.
При почечной недостаточности дозу определяют с учетом клиренса креатинина: при клиренсе 30–60 мл/мин назначают 70%, 10–30 мл/мин — 50%, <10 мл/мин — 33% средней терапевтической дозы.
В начальный период лечения обычно вводят в/м в дозе 200–800 мг/сут, в течение 2 нед, после чего назначают сульпирид внутрь.

феохромоцитома, паркинсонизм, почечная недостаточность, АГ, период беременности и кормления грудью.

возможны преходящая гиперпролактинемия, увеличение массы тела, ранние и поздние дискинезии, экстрапирамидные явления, чрезмерное торможение или возбуждение, ортостатическая гипотензия, нарушение сна, гипертермия, головокружение, головная боль.

во время лечения сульпиридом нельзя управлять транспортными средствами и обслуживать потенциально опасные механизмы. С особой осторожностью применяют у детей с эпилепсией.

этанол усиливает действие сульпирида; леводопа снижает эффективность препарата или полностью блокирует его фармакологические эффекты. Сульпирид потенцирует действие гипотензивных препаратов и средств, угнетающих ЦНС (блокаторы Н2-рецепторов, барбитураты, бензодиазепины, анксиолитики).