СУЛЬПИРИД (SULPIRIDUM)

средние рекомендуемые дозы для взрослых при шизофрении составляют 200–1200 мг/сут (обычно от 400 до 800 мг) в начале лечения, затем дозу подбирают в зависимости от клинических симптомов. Более низкие дозы обычно эффективны в случае появления острых симптомов заболевания у больных, ранее не получавших лечения; больным, ранее получавшим лечение, сульпирид назначают в более высоких дозах. При депрессии назначают в дозе до 1000 мг/сут; при синдроме Туретта — 200–1000 мг/сут; при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки — 50–100 мг/сут.

Детям назначают из расчета 5–10 мг/кг массы тела в сутки.

Принимают 2–3 раза в сутки за 1 ч до или через 2 ч после еды.

При почечной недостаточности дозу определяют с учетом клиренса креатинина: при клиренсе 30–60 мл/мин назначают 70%, 10–30 мл/мин — 50%, <10 мл/мин — 33% средней терапевтической дозы.

В начальный период лечения обычно вводят в/м в дозе 200–800 мг/сут, в течение 2 нед, после чего назначают сульпирид внутрь.