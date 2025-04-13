Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Харьков
Класна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 259
6.5 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Аптека твого миста
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 26-В
7.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
133.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 35/14
156.9 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
164.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Гадяч, пл. Мира, 11-Б
166.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кобеляки, пл. Базарная, 1
174.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
190.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
414,00
Экономия при брони: -36,90 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
196.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
402,00
Экономия при брони: -32,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
225.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
420,00
Экономия при брони: -50,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
234.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
405,00
Экономия при брони: -32,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
235.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
405,00
Экономия при брони: -32,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
247.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
405,00
Экономия при брони: -32,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
248.5 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
249.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
405,00
Экономия при брони: -35,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
249.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
420,00
Экономия при брони: -47,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
250.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
405,00
Экономия при брони: -35,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
250.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
405,00
Экономия при брони: -35,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
251.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
251.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
405,00
Экономия при брони: -2,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
251.2 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
251.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks