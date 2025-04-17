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Бетамакс (Betamaks)
Бетамакс (Betamaks)
Чернигов
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
393,00
Экономия при брони:
-14,70 грн
378,30
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Вышгород, ул. Школьная, 73-Г
116.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
393,00
Экономия при брони:
-14,70 грн
378,30
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
417,00
Экономия при брони:
-38,70 грн
378,30
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
126.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
417,00
Экономия при брони:
-38,70 грн
378,30
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3
129.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
393,00
Экономия при брони:
-14,70 грн
378,30
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
417,00
Экономия при брони:
-38,70 грн
378,30
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
130.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
294,75
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
366,30
грн
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Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
130.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
417,00
Экономия при брони:
-38,70 грн
378,30
грн
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Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
131.2 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
416,00
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 20:30
Коростень, ул. Грушевского, 20
194.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
399,00
Экономия при брони:
-11,97 грн
387,03
грн
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Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
215.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
401,00
Экономия при брони:
-20,05 грн
380,95
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Гадяч, пл. Мира, 11-Б
226.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
277,19
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 21:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
230.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
411,00
Экономия при брони:
-12,33 грн
398,67
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
237.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
408,00
Экономия при брони:
-23,70 грн
384,30
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
260.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
381,00
Экономия при брони:
-11,43 грн
369,57
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
310.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
379,40
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
315.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
423,00
Экономия при брони:
-36,90 грн
386,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 35/14
322.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
303,56
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
338.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
411,00
Экономия при брони:
-38,40 грн
372,60
грн
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