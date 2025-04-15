Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Львов
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Пульс
Львов, ул. Субботовская, 2-А
3.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
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Здорова родина
Закрыто
Открывается через 3 мин
Рудно, ул. Огиенко Ивана, 1
10.0 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
88,11
Экономия при брони: -0,67 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается через 3 мин
Бережаны, ул. Русская, 7
79.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 3 мин
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 3 мин
Кременец, ул. Шевченко Тараса, 46-А
125.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
438,90
Экономия при брони: -22,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 3 мин
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 14
157.8 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Ровно, ул. Соборная, 135
180.4 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
134,79
Экономия при брони: -9,44 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Житомирская, 38
327.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
381,00
Экономия при брони: -11,43 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 3 мин
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
334.1 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
411,00
Экономия при брони: -12,33 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается через 3 мин
Коростень, ул. Грушевского, 20
350.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
252,79
Экономия при брони: -7,58 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается через 3 мин
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
389.9 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
401,00
Экономия при брони: -20,05 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
465.2 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Народная аптека
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
466.2 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
423,00
Экономия при брони: -33,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Антоновича, 47-А
467.6 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
467.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
408,00
Экономия при брони: -32,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 4
475.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
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Экономия при брони: -32,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
475.7 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
408,00
Экономия при брони: -32,10 грн
Свк фарм
Закрыто
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Киев, ул. Драгоманова, 6/1
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Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks
386,00
Экономия при брони: -7,72 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается через 3 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
476.3 км
Бетамакс таблетки 50 мг блистер №30
Grindeks