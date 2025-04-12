фармакодинамика. Флавоноид кверцетин представляет собой агликон многих растительных флавоноидных гликозидов, в том числе рутина. Фармакологические свойства кверцетина обусловлены выраженной антиоксидантной активностью препарата. Благодаря капилляростабилизирующему свойству, связанному с антиоксидантным и мембраностабилизирующим действием, препарат снижает проницаемость капилляров. Кверцетин обладает противовоспалительным эффектом, что обусловлено блокадой липооксигеназного пути метаболизма арахидоновой кислоты, снижением синтеза лейкотриенов, серотонина и других медиаторов воспаления.

Кверцетин оказывает гастропротекторное действие.

Кардиопротекторное свойство кверцетина обусловлено повышением энергетического обеспечения кардиомиоцитов благодаря антиоксидантному действию и улучшению кровообращения.

Положительное влияние кверцетина на процессы реабилитации функций головного мозга у взрослых в раннем восстановительном периоде после перенесенного ишемического инсульта проявляется в виде снижения степени постинсультной инвалидизации, восстановления нарушенных неврологических функций, а также регресса когнитивного дефицита, снижения тревожности, улучшения настроения и в положительном отношении пациентов у восстановлению качества жизни.

Репаративное свойство кверцетина заключается в ускоренном заживлении ран. Препарат может влиять на процессы ремоделирования костной ткани, проявляет устойчивую иммуномодулирующую активность.

Экспериментально определены также диуретическое, спазмолитическое, антисклеротическое свойства препарата. Кверцетин способен нормализовать АД и стимулировать высвобождение инсулина, угнетать синтез тромбоксана, замедлять агрегацию тромбоцитов.

Кверцетин также связывается с рецепторами эстрогенов. Благодаря эстрогеноподобным свойствам (влияние на пролингидроксилазу, угнетение фактора некроза опухоли и синтез интерлейкинов) препарат проявляет проостеокластный эффект.

Клинические исследования. Исследование эффективности последовательного применения препаратов Корвитин и Квертин как средств патогенетического лечения пневмонии, ассоциированной с коронавирусной инфекцией COVID-19, на фоне базисной терапии было выполнено в рамках клинического исследования: «Открытое многоцентровое рандомизированное исследование по изучению эффективности препарата Корвитин, порошок лиофилизированный для приготовления р-ра для инъекций по 0,5 г, производства ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ» с последующим применением препарата Квертин, таблетки жевательные по 40 мг, производства ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ» у пациентов с пневмонией, ассоциированной с 2019-nCoV острым респираторным заболеванием на фоне базисной терапии». В исследовании приняли участие 200 взрослых пациентов обоих полов.

По результатам исследования была доказана преобладающая эффективность по главной переменной, которую определяли как время до нормализации большинства симптомов заболевания. Таким образом, добавление препаратов Корвитин и Квертин к средствам базисной терапии ведет к увеличению сатурации и ускорению выздоровления (на 2 суток) по сравнению с контрольной группой. За счет мембраностабилизирующего, антиоксидантного и эндотелийпротекторного действия применение препарата Корвитин с последующим применением препарата Квертин на фоне базисной терапии способствует стабилизации уровня D-димера в крови больных с пневмонией, ассоциированной с коронавирусным заболеванием.

Исследование эффективности применения препарата Квертин на фоне базисной терапии хронической ИБС (стабильной стенокардии напряжения II–III функционального класса) на фоне гипертонической болезни I–II стадии с 1–2 степенью АГ у пациентов в возрасте 60–75 лет включительно в рамках клинического исследования «Многоцентровое рандомизированное, простое слепое, плацебо-контролируемое исследование по изучению эффективности и безопасности препарата Квертин, таблетки жевательные, производства ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ» у пожилых пациентов с хронической ИБС на фоне гипертонической болезни». В исследовании приняли участие 200 взрослых пациентов обоих полов.

Результаты проведенного клинического исследования доказали преобладающую эффективность препарата Квертин по сравнению с плацебо при лечении пожилых пациентов с хронической ИБС на фоне гипертонической болезни.

Утверждение о преобладающей эффективности основывается на оценке первичного критерия эффективности: после лечения в основной группе (базисная терапия + Квертин) было статистически значимо больше пациентов, отнесенных к категории «терапия эффективна» (93%), чем в контрольной группе (33%).

При сравнении показателей шкал Сиэтлского опросника в двух группах пациентов в процессе лечения определена статистически значимая более положительная динамика баллов по всем шкалам в основной группе по сравнению с контрольной группой.

Анализ влияния лечения у пациентов основной и контрольной групп на показатели доплеровской флоуметрии позволил установить статистически значимое увеличение максимальной объемной скорости кожного кровотока (ОСКК макс ) и t восст у пациентов основной группы (базисная терапия + Квертин) и отсутствие изменений этих показателей у пациентов контрольной группы (базисная терапия + плацебо). Полученные результаты свидетельствуют об улучшении вазомоторной функции эндотелия микрососудов под влиянием Квертина.

На основании анализа динамики уровней систолического и диастолического АД выявлено снижение обоих показателей после лечения как в основной, так и в контрольной группе. При этом наблюдалось статистически значимое снижение уровня систолического АД после лечения у больных основной группы (базисная терапия + Квертин) по сравнению с контрольной группой (базисная терапия + плацебо).

Статистически значимых различий коэффициента атерогенности между группами не установлено. Таким образом, результаты оценки первичных и вторичных критериев эффективности лечения позволяют сделать обобщающий вывод о преобладающей эффективности курсового применения препарата Квертин в дозе 240 мг/сут у больных пожилого возраста с хронической ИБС на фоне гипертонической болезни.

Фармакокинетика. Не изучали.