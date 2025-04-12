Квертин (Quertin)
Квертин инструкция по применению
Состав
Кверцетин - 40 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Флавоноид кверцетин представляет собой агликон многих растительных флавоноидных гликозидов, в том числе рутина. Фармакологические свойства кверцетина обусловлены выраженной антиоксидантной активностью препарата. Благодаря капилляростабилизирующему свойству, связанному с антиоксидантным и мембраностабилизирующим действием, препарат снижает проницаемость капилляров. Кверцетин обладает противовоспалительным эффектом, что обусловлено блокадой липооксигеназного пути метаболизма арахидоновой кислоты, снижением синтеза лейкотриенов, серотонина и других медиаторов воспаления.
Кверцетин оказывает гастропротекторное действие.
Кардиопротекторное свойство кверцетина обусловлено повышением энергетического обеспечения кардиомиоцитов благодаря антиоксидантному действию и улучшению кровообращения.
Положительное влияние кверцетина на процессы реабилитации функций головного мозга у взрослых в раннем восстановительном периоде после перенесенного ишемического инсульта проявляется в виде снижения степени постинсультной инвалидизации, восстановления нарушенных неврологических функций, а также регресса когнитивного дефицита, снижения тревожности, улучшения настроения и в положительном отношении пациентов у восстановлению качества жизни.
Репаративное свойство кверцетина заключается в ускоренном заживлении ран. Препарат может влиять на процессы ремоделирования костной ткани, проявляет устойчивую иммуномодулирующую активность.
Экспериментально определены также диуретическое, спазмолитическое, антисклеротическое свойства препарата. Кверцетин способен нормализовать АД и стимулировать высвобождение инсулина, угнетать синтез тромбоксана, замедлять агрегацию тромбоцитов.
Кверцетин также связывается с рецепторами эстрогенов. Благодаря эстрогеноподобным свойствам (влияние на пролингидроксилазу, угнетение фактора некроза опухоли и синтез интерлейкинов) препарат проявляет проостеокластный эффект.
Клинические исследования. Исследование эффективности последовательного применения препаратов Корвитин и Квертин как средств патогенетического лечения пневмонии, ассоциированной с коронавирусной инфекцией COVID-19, на фоне базисной терапии было выполнено в рамках клинического исследования: «Открытое многоцентровое рандомизированное исследование по изучению эффективности препарата Корвитин, порошок лиофилизированный для приготовления р-ра для инъекций по 0,5 г, производства ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ» с последующим применением препарата Квертин, таблетки жевательные по 40 мг, производства ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ» у пациентов с пневмонией, ассоциированной с 2019-nCoV острым респираторным заболеванием на фоне базисной терапии». В исследовании приняли участие 200 взрослых пациентов обоих полов.
По результатам исследования была доказана преобладающая эффективность по главной переменной, которую определяли как время до нормализации большинства симптомов заболевания. Таким образом, добавление препаратов Корвитин и Квертин к средствам базисной терапии ведет к увеличению сатурации и ускорению выздоровления (на 2 суток) по сравнению с контрольной группой. За счет мембраностабилизирующего, антиоксидантного и эндотелийпротекторного действия применение препарата Корвитин с последующим применением препарата Квертин на фоне базисной терапии способствует стабилизации уровня D-димера в крови больных с пневмонией, ассоциированной с коронавирусным заболеванием.
Исследование эффективности применения препарата Квертин на фоне базисной терапии хронической ИБС (стабильной стенокардии напряжения II–III функционального класса) на фоне гипертонической болезни I–II стадии с 1–2 степенью АГ у пациентов в возрасте 60–75 лет включительно в рамках клинического исследования «Многоцентровое рандомизированное, простое слепое, плацебо-контролируемое исследование по изучению эффективности и безопасности препарата Квертин, таблетки жевательные, производства ПАО НПЦ «Борщаговский ХФЗ» у пожилых пациентов с хронической ИБС на фоне гипертонической болезни». В исследовании приняли участие 200 взрослых пациентов обоих полов.
Результаты проведенного клинического исследования доказали преобладающую эффективность препарата Квертин по сравнению с плацебо при лечении пожилых пациентов с хронической ИБС на фоне гипертонической болезни.
Утверждение о преобладающей эффективности основывается на оценке первичного критерия эффективности: после лечения в основной группе (базисная терапия + Квертин) было статистически значимо больше пациентов, отнесенных к категории «терапия эффективна» (93%), чем в контрольной группе (33%).
При сравнении показателей шкал Сиэтлского опросника в двух группах пациентов в процессе лечения определена статистически значимая более положительная динамика баллов по всем шкалам в основной группе по сравнению с контрольной группой.
Анализ влияния лечения у пациентов основной и контрольной групп на показатели доплеровской флоуметрии позволил установить статистически значимое увеличение максимальной объемной скорости кожного кровотока (ОСККмакс) и tвосст у пациентов основной группы (базисная терапия + Квертин) и отсутствие изменений этих показателей у пациентов контрольной группы (базисная терапия + плацебо). Полученные результаты свидетельствуют об улучшении вазомоторной функции эндотелия микрососудов под влиянием Квертина.
На основании анализа динамики уровней систолического и диастолического АД выявлено снижение обоих показателей после лечения как в основной, так и в контрольной группе. При этом наблюдалось статистически значимое снижение уровня систолического АД после лечения у больных основной группы (базисная терапия + Квертин) по сравнению с контрольной группой (базисная терапия + плацебо).
Статистически значимых различий коэффициента атерогенности между группами не установлено. Таким образом, результаты оценки первичных и вторичных критериев эффективности лечения позволяют сделать обобщающий вывод о преобладающей эффективности курсового применения препарата Квертин в дозе 240 мг/сут у больных пожилого возраста с хронической ИБС на фоне гипертонической болезни.
Фармакокинетика. Не изучали.
Показания Квертин
в составе комплексного лечения:
• ИБС, стенокардии напряжения II–III функционального класса;
• хронической ИБС (стабильной стенокардии напряжения ІІ–ІІІ функционального класса) на фоне гипертонической болезни І–ІІ стадии у пациентов в возрасте 60–75 лет;
• в раннем восстановительном периоде после перенесенного ишемического инсульта головного мозга у взрослых;
• пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, у взрослых;
• нейроциркуляторной дистонии;
• для предотвращения эрозивно-язвенных поражений верхних отделов пищеварительного тракта, вызванных приемом НПВП;
• гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей;
• климактерического, вертебрально-болевого синдрома;
• нейрорефлекторных проявлений остеохондроза позвоночника;
• хронического гломерулонефрита.
Применение Квертин
препарат принимают внутрь за 30 мин до еды. Таблетки разжевывают, запивая небольшим количеством воды.
В раннем восстановительном периоде после перенесенного ишемического инсульта головного мозга в составе комплексного лечения препарат назначают взрослым по схеме: 1 таблетка 3 раза в сутки в течение 60 дней. Дальнейшее назначение повторных курсов определяется врачом.
В составе комплексного лечения хронической ИБС на фоне гипертонической болезни у пожилых пациентов препарат назначают в дозе 2 таблетки 3 раза в сутки в течение 12 нед.
В комплексном лечении ИБС, нейрорефлекторных проявлений остеохондроза позвоночника, хронического гломерулонефрита, а также для предупреждения ульцерогенного действия НПВП препарат назначают взрослым пациентам в дозе 1 таблетка 3 раза в сутки.
В комплексном лечении гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей назначают по 1 таблетке 2 раза в сутки. В случае одновременного применения с НПВП взрослым следует принимать Квертин внутрь в дозе 2 таблетки 3 раза в сутки.
При нейроциркуляторной дистонии препарат назначают внутрь по 2 таблетки 2 раза в сутки в течение месяца.
В комплексном лечении климактерического, вертебрально-болевого синдрома рекомендуется прием препарата по 1 таблетке 3 раза в сутки. Срок лечения составляет 6 мес.
В составе комплексного лечения пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, препарат назначают взрослым по 2 таблетки 3 раза в сутки в течение 10 дней после предварительного применения препарата Корвитин. лиофилизат для р-ра для инъекций, по схеме: 1–4-е сутки — по 0,5 г 2 раза в сутки с интервалом 12 ч, 5–10-е сутки — 0,5 г 1 раз в сутки.
Дети. Опыт применения препарата Квертин у детей в возрасте до 12 лет отсутствует, поэтому не рекомендуется применять препарат в этой возрастной группе.
Противопоказания
повышенная чувствительность к кверцетину и другим компонентам препарата, а также препаратам с Р-витаминной активностью.
Побочные эффекты
могут возникать головная боль, ощущение покалывания в конечностях, тошнота, реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд.
Особые указания
поскольку в состав препарата входят сахароза и глюкоза, пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозы-галактозы, сахарозы-изомальтозы препарат не следует принимать.
Квертин, таблетки жевательные, следует с осторожностью применять у пациентов, использующих съемные зубные протезы.
Препарат следует с осторожностью применять у больных сахарным диабетом.
При лечении больных пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19, Квертин применяется вслед за препаратом Корвитин и в комбинации с препаратами базисной терапии.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью.
В случае назначения препарата женщинам, кормящим грудью, на период лечения грудное вскармливание следует прекратить.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
при применении кверцетина:
- с препаратами аскорбиновой кислоты — отмечают суммацию эффектов;
- с НПВП — усиливается противовоспалительное действие последних при снижении ульцерогенного действия;
- с дигоксином — повышаются Cmax в сыворотке крови и общая AUC дигоксина;
- с циклоспорином — повышаются биодоступность и концентрация в крови циклоспорина;
- с паклитакселом — влияние на метаболизм последнего;
- с верапамилом — повышается биодоступность последнего;
- с тамоксифеном — повышается биодоступность, снижаются метаболизм и выведение последнего.
Передозировка
информация о передозировке кверцетина не поступала. Возможно увеличение выраженности проявлений побочных реакций.
Лечение симптоматическое.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.